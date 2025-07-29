«دبي الإسلامي» ينفّذ أول صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة لصالح الخطوط التركية

أعلن بنك «دبي الإسلامي» عن إتمام صفقة تاريخية بنجاح لتمويل شراء طائرة جديدة لصالح الخطوط الجوية التركية ضمن خططها الاستراتيجية لتوسيع أسطولها الجوي.

وتعد هذه صفقة التمويل الإسلامي الأولى من نوعها في تاريخ الطيران التركي، ما يشكّل تحولاً نوعياً يمهّد الطريق أمام تبني هياكل تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسهم في دعم وتعزيز نمو أحد الأساطيل الجوية العريقة والرائدة على مستوى العالم. وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً في مسيرة «دبي الإسلامي» المتواصلة لتعزيز آفاق التمويل الإسلامي ودعم حضوره على الصعيد العالمي.

وتعكس هذه الخطوة قوة ومصداقية ومرونة منظومة التمويل الإسلامي في تلبية متطلبات الصفقات المركبة والعابرة للحدود.

وتولى «دبي الإسلامي» دور الممول لدعم شراء وتشغيل طائرة جديدة إيرباص A350-941 ضمن أسطول الخطوط ا التركية، عبر اتفاقية تمويل إسلامي تبلغ مدتها 12 عاماً.

وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين في مدينة إسطنبول، بحضور الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، والبروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط التركية.

وقال عدنان شلوان: « تأتي هذه الصفقة لتؤكد بشكل قاطع أن التمويل الإسلامي لم يعد مجرد نموذج اقتصادي مطروح، بل أصبح منظومة مالية عالمية تتماشى مع تطلعات المستقبل.

ويعكس تبني الخطوط الجوية التركية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخها، واختيارها «دبي الإسلامي» مزوداً لهذا التمويل، قوة مبادئنا وكفاءتنا المؤسسية، وهو دليل واضح على الثقة التي وضعها الناقل الجوي الرائد في قدراتنا.

ونحن نثمّن هذه الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لما تمثله من دعم لمسيرة نمو الناقل الوطني التركي، بل لما تسهم به أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، لتواصل العلاقة بين البلدين الازدهار والنمو، بفضل رؤية ثاقبة تقوم على الاحترام المتبادل والطموح المشترك والتعاون الدائم».