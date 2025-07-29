159 مليون درهم الأرباح النصفية لـ«الإمارات لتعليم قيادة السيارات»

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح، بالتوازي مع تقدمها في تنفيذ استراتيجيتها التحويلية.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 159 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بــ 119 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس نمواً بنسبة 33%، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 101% على أساس سنوي لتصل إلى 353 مليون درهم، مدفوعة بتوسيع عمليات التدريب وزيادة أعداد المتدربين والدمج الكامل لشركة إكسلنس بريمير للاستثمار.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: «تعكس نتائج الربع الثاني 2025 قوة رؤيتنا الاستراتيجية ومرونة عملياتنا التشغيلية، نواصل التركيز على الابتكار في مجال تدريب السائقين، وتوسيع نطاق خدماتنا، والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي التي تعزز السلامة المرورية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتؤكد هذه النتائج دورنا المحوري في قطاع التنقل المستدام وشراكة موثوقة في رسم ملامح مستقبل النقل».

وتؤكد هذه النتائج قدرة الشركة على التكيف والنمو المستدام، مدعومة بالتزامها بتميز الخدمة ومواءمة استراتيجيتها مع متطلبات السوق المتغيرة، ويعزى الأداء المالي القوي إلى استراتيجية استشرافية، وتنفيذ منضبط، وتركيز طويل الأمد على المرونة التشغيلية والاستدامة المالية.

وقال الدكتور أحمد عوده، المدير المالي التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: «نواصل تسجيل أداء مالي متين مدعوماً بانضباط التكاليف، وتحسين الأصول، واستثمارات مستهدفة تعزز قدراتنا الأساسية.

وتعمل الشركة على تعزيز السلامة عبر تقنيات تدريب ذكية تشمل المحاكاة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات التعلم الرقمية، وساحات الاختبار المؤتمتة بالكامل».