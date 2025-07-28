657 مليون دولار جولات تمويل مجمعة لاستثمارات في «بلايد» و«ميش» لخدمات التكنولوجيا المالية

أعلنت «الهلال للمشاريع الناشئة»، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن استثمارات محورية في شركتي «بلايد» و«ميش» «Plaid» و«Mesh»، اللتين تعملان على تطوير بنى تحتية أساسية للجيل القادم من الخدمات المالية.

وتعكس مشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة» في جولات التمويل المجمعة التي بلغت قيمتها 657 مليون دولار التوقعات بأن مستقبل التمويل سيكون مفتوحاً، وقابلاً للبرمجة، ومرتبطاً بالعملات الرقمية. كما أن القيمة المستدامة ستخلق عبر الشركات التي تبني البنية التحتية الأساسية وطبقات الربط والتواصل التي تشكل العمود الفقري لهذا النظام.

وتعد شركتا «Plaid» و«Mesh»، الناشئتان في وادي السيليكون، من الركائز الأساسية لتعزيز التكامل التشغيلي في القطاع المالي، إذ تركز الأولى على شبكة بيانات التكنولوجيا المالية، والثانية على شبكة المدفوعات الرقمية. وقد حظيت كل منهما بدعم كبير في جولات التمويل الأخيرة.

فقد قادت شركة «فرانكلين تمبلتون» جولة تمويل لشركة «Plaid» بقيمة 575 مليون دولار، بمشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة» إلى جانب كل من «فيديلتي»، و«بلاك روك»، و«NEA»، و«ريببت كابيتال»، وغيرهم. في حين قادت شركة «بارادايم» جولة تمويل السلسلة الثانية لشركة «Mesh» بقيمة 82 مليون دولار، بمشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة»، و«كونسينسيس»، و«كوانتوم لايت كابيتال»، و«يولو إنفستمنتس»، وعدد من المستثمرين الآخرين.

وقال سودارشالان باريك، نائب الرئيس الأول في «الهلال للمشاريع الناشئة»: «في «الهلال للمشاريع الناشئة»، نستثمر في أنظمة التمويل المستقبلية، ونعتبر شركتي «Plaid» و«Mesh» منصات أساسية في عالم يندمج فيه قطاع التكنولوجيا المالية مع العملات الرقمية. نحن في بداية تحول هيكلي عميق في القطاع المالي العالمي، ينتقل من أنظمة مغلقة إلى شبكات مفتوحة، ومن المعالجة الدورية إلى البرمجة الآنية، ومن شبكات العملات التقليدية المعزولة إلى أصول رقمية قابلة للتشغيل البيني. وتسهم «Plaid» و«Mesh» في وضع البنية التحتية التقنية التي ستدعم هذا المستقبل».

تعكس الاستثمارات الاستراتيجية في شركتي «Plaid» و«Mesh» التحول الجيلي الراهن في بنية القطاع المالي التحتية، والذي يحفزه عدد من المحاور المتمثلة في التشغيل البيني، وقابلية البرمجة، وتركيز على المستخدم:

• التشغيل البيني: ضمان حركة سلسة للبيانات والأصول عبر المنصات والمناطق الجغرافية وفئات الأصول المختلفة.

• قابلية البرمجة: تمكين تنفيذ العمليات المالية لحظياً من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والعقود الذكية، وتقنيات الأتمتة.

• التركيز على المستخدم: تمكين المستخدمين النهائيين، من أفراد وشركات، من التحكم الكامل في بياناتهم وأصولهم وتعاملاتهم المالية.

تتمتع «الهلال للمشاريع الناشئة» بسجل حافل من الاستثمارات في شركات البنية التحتية الرائدة التي تنشط في هذا المجال. ومن خلال استثماراتها في «Plaid» و«Mesh»، تهيئ «الهلال للمشاريع الناشئة» نفسها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة لمزودي البنية التحتية الذين يدعمون منظومات عمل واسعة النطاق بدلاً من قطاعات أعمال منفردة.

أصبحت «Plaid» حلقة وصل رئيسية للبيانات المالية المرخصة من قبل المستهلكين، حيث تمكن آلاف التطبيقات والمؤسسات من ربط الحسابات المصرفية بأمان، والتحقق من الهويات، ودعم مختلف استخدامات التكنولوجيا المالية مثل الإقراض، والمدفوعات، وإعداد الميزانيات. ومع توسع مفهوم التمويل المفتوح عالمياً، أصبحت بنيتها التحتية عنصراً أساسياً في منظومات التكنولوجيا المالية.

تبني «Mesh» واجهة برمجة تطبيقات (API) قائمة على تقنية البلوكشين، تتيح للمستخدمين والمنصات نقل العملات الرقمية والعملات المستقرة بسلاسة عبر المحافظ الرقمية، والبورصات، والتطبيقات المتنوعة. ومع انتقال الأصول الرقمية من مرحلة المضاربة إلى مرحلة الاستخدام الفعلي، تسعى «Mesh» إلى إنشاء بنية تحتية وسيطة تدعم اقتصاد المدفوعات بين العملات الرقمية والعملات التقليدية، بالإضافة إلى التعاملات بين العملات الرقمية المختلفة.