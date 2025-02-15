1.16 مليار درهم أرباح «سالك» في 2024 بنمو 6.1%

سجلت شركة سالك نمواً في صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 6.1% إلى 1.16 مليار درهم في العام 2024، مقارنة مع 1.01 مليار درهم في عام 2023.

وارتفعت إيرادات «سالك» بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 2.29 مليار درهم في عام 2024، على خلفية زيادة استخدام بوابات الرسوم نتيجة للانتعاش في الحركة الاقتصادية ونمو حركة المرور، وبدء تشغيل بوابتين جديدتين للرسوم اعتباراً من 24 نوفمبر 2024، مما أدى إلى زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 8.0% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 498.1 مليون رحلة عبر كافة بوابات «سالك».

ويرجع التحسن في الربحية بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات إلى جانب تخفيض رسوم الامتياز من 25% إلى 22.5% اعتباراً من 1 أبريل 2024 نتيجة لتطبيق آلية تعديل الرسوم وفقاً لشروط اتفاقية الامتياز مع هيئة الطرق والمواصلات.