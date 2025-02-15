118.5 مليون دولار أرباح «جي إف إتش»

أعلنت «جي إف إتش المالية» عن نتائجها 2024 مع تسجيلها ربحاً صافياً عائداً على المساهمين بقيمة 118.50 مليون دولار مقابل 102.86 مليون دولار في 2023، بزيادة 15.21 % نتيجة أداء المجموعة في إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية، وارتفاع الدخل الخاص، والمساهمات من شركتها التابعة للخدمات المصرفية التجارية، وكذلك نتيجة أداء الخزانة وإدارة الأصول.

وبلغت الربحية لكل سهم 3.27 سنتات مقارنة بـ2.95 سنت أمريكي لعام 2023 بأكمله، بزيادة قدرها 10.85 %. وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة:

«من جديد، واصلت «جي إف إتش» تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال تحقيق نتائج مالية إيجابية للربع الرابع والسنة المالية 2024 بأكملها، حيث ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين بأكثر من 15 % للسنة، ما يجسد التزامنا في التنفيذ وتنويع استثماراتنا وقوة أعمالنا الأساسية.

ونتيجة لذلك يسعدنا توزيع أرباح قوية لمساهمينا، وهو ما يترجم التزام المجموعة المتواصل وقدرتها على تقديم قيمة عالية للمساهمين». وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة:

«ارتفع إجمالي الدخل 40 % إلى 675.82 مليون دولار، ما يدل على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وتوسع أنشطتنا الاستثمارية والخزانة».