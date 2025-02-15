759 مليون درهم إيرادات «ألف للتعليم» في 2024

سجلت «ألف للتعليم» القابضة «بي. إل. سي» زيادة 6 % في الأرباح قبل احتساب الضريبة، لتصل إلى 491.7 مليون درهم مقابل 463.6 مليون درهم في 2023 فيما نما هامش الأرباح قبل احتساب الضرائب 65 % مقارنة بالعام 2023. وحققت «ألف للتعليم» نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 512.2 مليون درهم أي بزيادة سنوية 5 %.

في المقابل، انخفضت التكاليف 5 % إلى280 مليون درهم مقابل 294.6 مليون درهم في 2023. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 759 مليون درهم في 2024 مدعومة بعقود طويلة الأجل مع العملاء من القطاع الحكومي والنمو السريع لأعمالها مع القطاع الخاص، وحققت الشركة أداءً تشغيلياً قوياً في 2024 مدفوعاً بفوزها بعقود كبيرة وتحقيق نمو استثنائي بمقدار الضعف في مبيعات منتجاتها للقطاع الخاص.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: يعكس أداء الشركة الأسس المتينة التي نعتمدها، والتي تدعم نمو عملياتها وترسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم.

وأضاف أن النتائج المالية لعام 2024 تعكس مرونة نموذج أعمال الشركة وحجم الطلب المستمر على حلول التعليم المبتكرة التي تقدمها مع مواصلة نمو الإيرادات مدعومة بشراكات استراتيجية طويلة الأجل.

وتلتزم الشركة بتوزيع أرباح لا تقل عن 135 مليون درهم لمالكي الأسهم حرة التداول -الذين يشكلون 20 % من إجمالي المساهمين- وذلك لكل من العامين الماليين 2024 و2025، وفي الربع الثالث من العام 2024، تم توزيع مبلغ 67.5 مليون درهم على المستثمرين من مالكي الأسهم حرة التداول، مما رفع إجمالي الأرباح الموزعة في 2024 إلى 203.6 ملايين درهم.