731 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» 2024 بنمو 15 %

كشفت «أورينت للتأمين»، عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، محققة نمواً كبيراً عبر المؤشرات المالية الرئيسية، وسجلت الشركة ارتفاعاً 22% في الأقساط المكتتبة، حيث بلغت 9.04 مليارات درهم مقابل 7.43 مليارات في 2023.

وشهدت الشركة نمواً 19% في إيرادات التأمين، حيث وصلت إلى 7.60 مليارات درهم من 6.37 مليارات درهم، وزاد صافي الربح بعد الضريبة 15% إلى 731 مليون درهم، مقابل 636 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: «يؤكد التحسّن المتواصل في أدائنا المالي خلال عام 2024 التزامنا بخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا وعملائنا.

وعلى الرغم من الضغوط والتحديات الكبيرة، بما في ذلك الظروف الجوية القاسية وتقلبات السوق، فإن إدارتنا الحكيمة للمخاطر وكفاءتنا التشغيلية سمحت لنا بالحفاظ على زخم النمو بالتزامن مع ضمان تزويد عملائنا بأعلى معايير الخدمة.

ونحن واثقون من قدرة نموذج أعمالنا على التكيف مع هذه التحديات بالتزامن مع سعينا للتوسع إلى مجالات جديدة واغتنام المزيد من الفرص وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق».

ويعتبر النمو الملحوظ لشركة «أورينت للتأمين» نتيجة مباشرة لموقعها القوي في السوق واستراتيجيات الاكتتاب والاستثمار الفعّالة.

وفي ديسمبر 2024، حصلت الشركة على ترخيص من هيئة التأمين السعودية (IA) للعمل في السعودية، مما يمثل نقطة تحول بارزة في استراتيجية نمو الشركة، لاسيما وأنها باتت قادرة على الوصول إلى أحد أبرز الأسواق الديناميكية سريعة التطور.