12.3 % زيادة عدد اليخوت الزائرة للإمارات موسم 2023 - 2024

ينطلق معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 في دبي هاربر من 19 إلى 23 فبراير الجاري بتوقعات لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر سيستمتعون بتجربة فريدة هي الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم في المجال البحري.

وذلك في أحد أرقى وأحدث الموانئ في المنطقة. ويشهد المعرض البحري السنوي مشاركة أكثر من 200 يخت ومركبة مائية، حيث يتم عرض أكثر من 100 منها على الماء، بينما يتم عرض البقية على أرض المعرض، وهي من إنتاج أشهر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القوارب، مثل Azimut, Ferretti، وGulf Craft Sunseeker، وYachts One.

فرص مميزة

وفي حين أسهم المعرض في زيادة عدد اليخوت التي زارت الدولة خلال موسم 2023 - 2024 بنسبة 12.28 %.. يوفر المعرض السنوي الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي مزيداً من الفرص المميزة للمجتمع البحري.

حيث لا يقتصر على استعراض أحدث وأفخم تصاميم اليخوت والقوارب، بل يتعداه ليشمل أيضاً تسهيل عمليات البيع والشراء لليخوت الفاخرة المستعملة والترويج للعقارات الساحلية الفاخرة وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع، فضلاً عن إتاحة المجال لعقد شراكات تجارية واعدة مع توفير تجربة ضيافة راقية ومبتكرة.

وتقام الفعالية البارزة للعام الرابع على التوالي في دبي هاربر، وتستمر خمسة أيام، ويوفر المعرض فرصة مثالية لتسليط الضوء على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المشاركون في سبيل تطوير القطاع البحري وترسيخ التزامه بالمعايير البيئية، وكذلك لدعم أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات بالتزامن مع الاهتمام المتزايد والمستمر بالاستدامة على مستوى القطاع ودولة الإمارات.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، إن معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 يواصل مسيرة التطور لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجال البحري.

وتشهد دورة هذا العام تطوراً ملحوظاً، حيث يقدم المعرض مجموعة من الوجهات الجديدة التي تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار بدءاً من قسم الوساطة الذي يوفر للمشترين فرصة فريدة لاختيار اليخوت المستعملة بدعم من خبراء في هذا المجال وصولاً إلى منطقة الابتكار التي تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا البحرية.

وانطلاقاً من كونه منصة اليخوت والملاحة البحرية الأبرز في المنطقة، يواصل المعرض ريادته في مجال الابتكار والاستثمار والتعاون على مستوى القطاع.

وأعرب عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال، عن فخره، بصفته الجهة المضيفة والشريك طويل الأمد لمعرض دبي العالمي للقوارب، بالدور الذي يؤديه على صعيد دعم تطور القطاع البحري باعتبارها أكبر مرسى لليخوت في المنطقة.

ومن خلال توفير أحدث المرافق وفق أعلى المعايير، ومع انطلاق النسخة الحادية والثلاثين من المعرض جدد التزام الشركة بالابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة، ومركزاً بحرياً متطوراً، ويسهم في الارتقاء بأسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية.

وجهة عالمية

وأسهم معرض دبي العالمي للقوارب في زيادة عدد اليخوت التي زارت دولة الإمارات خلال موسم 2023 - 2024 بنسبة 12.28 %، ما يعكس التزام دبي الراسخ بتطوير السياحة البحرية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للأنشطة البحرية المتنوعة.

ويستعد معرض دبي العالمي للقوارب لاستقبال حشود كبيرة من الزوار والجهات العارضة من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول جديدة تشارك لأول مرة في المعرض، وهي كرواتيا واليابان ولوكسمبورغ ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا.

ومع ازدياد اهتمام دبي بتنظيم كبرى الفعاليات التي تسهم في تنمية اقتصاد الإمارة يبرز معرض دبي العالمي للقوارب بوصفه منصة مثالية تضمن للشركات الناشئة ورواد الأعمال فرصة استعراض إمكاناتهم وإبداعاتهم في مجال النقل البحري. ويشهد المعرض في دورة عام 2025 إطلاق مركز الابتكار، الذي يوفر منصة لثمانٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في هذا المجال.

طلب متزايد

ويكشف المعرض في دورته الجديدة عن توسيع نطاق خدماته لتشمل قطاع العقارات الفاخرة، حيث يعرض أبرز المشاريع المعمارية على الواجهات البحرية لأبرز المطورين العقاريين، مثل داماك وشوبا العقارية وأمنيات، لتعكس الطلب المتزايد على مساحات العيش المخصصة في الواجهات البحرية.

كما يضم المعرض قسماً جديداً للوساطة العقارية بمشاركة رواد القطاع، بما في ذلك Burgess، وBehnemar، وRoyal Yachts، ومن بين الأقسام المستحدثة في المعرض لهذا العام تبرز ردهة الصحة والعافية التي تتيح لأطقم القوارب والقباطنة ملاذاً مريحاً للاسترخاء واستكشاف أساليب العناية بالصحة البدنية والنفسية.

تحتضن الفعالية معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص، الفعالية الوحيدة المخصصة لمجتمع الغوص في الإمارات ودول الخليج العربي، لتقدّم حوض غوص موسّعاً يبهر الزوار بالعديد من العروض المشوقة والأنشطة الترفيهية الممتعة.

ويشهد معرض دبي العالمي للقوارب في دورته لعام 2025 عودة مبادرة «إماراتي بفخر» لتكريم التراث البحري الغني للدولة مع عرض القوارب المصنعة محلياً، إضافة إلى فعالية سوبركار أفنيو، التي تعرض 25 طرازاً من السيارات النادرة عالية الأداء وأكثرها تفضيلاً في العالم.

كما تم تأكيد إقامة معارض تجارية متخصصة، تشمل معارض معدات الإمدادات والخدمات والرفاهية البحرية وأسلوب الحياة، ما يضمن للزوار استكشاف جميع جوانب الحياة البحرية في وجهة واحدة. وتفتتح الفعالية الضخمة فعالياتها مع المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية في 18 فبراير، بحضور 200 خبير يناقشون أبرز القضايا في القطاع، وذلك تحت عنوان النظام البحري الجديد للابتكار والتأثير والتجربة.