40.5 مليون درهم أرباح «جلفار» خلال 2024

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» عن تحقيق صافي أرباح قدره 40.5 مليون درهم لعام 2024، مدعومة بالنمو المستدام والكفاءة التشغيلية، ما يعكس الأداء القوي للشركة خلال العام.

وسجلت جلفار إيرادات بلغت 1.31 مليار درهم، محققة نمواً 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و4% على أساس العملة الثابتة، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 144.9 مليون درهم، مدفوعة بالمبادرات الاستراتيجية الناجحة.

وحققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قوية بلغت 245.6 مليون درهم، مقارنة بـ93.6 مليون درهم في العام السابق، بفضل الإدارة الفعالة لرأس المال العامل وتعزيز الربحية.

تأثير إيجابي

وأكد الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أنه بينما نخدم ملايين المرضى عبر مختلف المجالات العلاجية، نحن على ثقة بأن عقلية النمو التي نتبناها وتركيزنا على الابتكار والتعاون والتوسع الجغرافي ستمكننا من تحقيق تأثير إيجابي مستدام في قطاع الرعاية الصحية واقتصاد المعرفة في منطقة الخليج العربي وخارجها.

وأضاف أن استراتيجية النمو 2030 توجه التزام الشركة بتقديم التميز من خلال أدوية رائدة في السوق ومنتجات ذات قيمة مضافة.

من جانبه، أوضح باسل زيادة، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التحولات في نموذج الأعمال عززت قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها بكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مشدداً على استمرار الشركة في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.