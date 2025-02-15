50 شركة في معرض «صنع في أرمينيا» في رأس الخيمة

تنطلق الخميس المقبل بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، فعاليات الملتقى الأرميني تحت عنوان «صنع في أرمينيا 2025»، الذي يتم استضافته للمرة الأولى بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري.

يشارك في الحدث أكثر من 50 شركة أرمينية متخصصة في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الأرمنية.

وأشار محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إلى أن العلاقات بين الإمارات وأرمينيا تمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتشهد نمواً وازدهاراً سريعاً.