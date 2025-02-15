%32 نمو أرباح «تبريد» 2024 إلى 570 مليون درهم

أعلنت شركة «تبريد» عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 2.434 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المكررة للشركة وقبل خصم الضرائب 4 % مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 624 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 % على أساس سنوي إلى 1.252 مليار درهم، مع تحسن الهامش إلى 51 %، في حين بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 570 مليون درهم، بزيادة 32 % مقابل 431 مليون درهم في عام 2023. ويرجع ارتفاع الإيرادات إلى زيادة أحجام الاستهلاك 5 % إلى 2.66 مليار طن تبريد في الساعة.

فضلاً عن زيادة حجم توصيلات العملاء بمقدار 23,756 طن تبريد، ليصل إجمالي القدرة المتصلة إلى 1.325 مليون طن تبريد. يرتبط النمو بشكل وثيق بالتوسع في المشاريع القائمة، إضافة إلى تشغيل محطتين جديدتين في دولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال عام 2024، مع زيادة الطاقة الإنتاجية في محطاتها الحالية، بما في ذلك الأسواق الدولية في الهند ومصر، لتلبية الطلب المتزايد من المتعاملين. ​

تدفقات نقدية

وحققت الشركة تدفقات نقدية قوية بلغت 1.2 مليار درهم من العمليات بعد تعديل رأس المال العامل، و970 مليون درهم من التدفقات النقدية الحرة. وتم توظيف الفائض النقدي لتعزيز كفاءة الميزانية العمومية وخفض الديون من خلال إعادة شراء قيمة 207 مليون دولار (759 مليون درهم) من صكوكها التي ستستحق في عام 2025.

ومع إضافة الصكوك التي أعادت «تبريد» شراءها عام 2023 بقيمة 33 مليون دولار (121 مليون درهم )، تكون الشركة قد أعادت شراء قيمة 240 مليون دولار (880 مليون درهم) من الصكوك المستحقة.​ وأوصى مجلس إدارة «تبريد» بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلساً للسهم، ما يؤكد التزامه المستمر بتوفير قيمة أعلى من العوائد للمساهمين.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: تتمتع «تبريد» بالمرونة والريادة العالمية في مجال تبريد المناطق، كما تواصل تحقيق أداء مالي قوي يتجلى في توزيع أرباح بقيمة 15.5 فلساً للسهم، وهو امتداد للرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «تواصل الشركة تعزيز مكانتها عاماً بعد عام، مقدمة حلول تبريد آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها، إلى جانب تحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين والمساهمين.

ومع تزايد الطلب على التبريد المستدام، أصبح دورنا محورياً في دعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني، كون تبريد المناطق أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية المستدامة التي تخدم تطور الأفراد والأعمال والمجتمعات».