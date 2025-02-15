381 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» 2024

حققت «الواحة كابيتال» أرباحاً صافية بقيمة 381 مليون درهم خلال 2024، مدفوعةً بزيادة الدخل من الرسوم ومكاسب أصول المحفظة، كما حققت عائدات إجمالية 1.176 مليون درهم مقابل 1.222 مليون درهم 2023.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس للسهم وتخضع هذه التوصية لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس الإدارة: كان عام 2024 محطة بارزة في مسيرة الواحة كابيتال، حيث شهدت تدفقات قوية لرؤوس الأموال من أطراف ثالثة إلى الصناديق العامة التي تديرها «الواحة للاستثمار».

وأسفر الزخم عن ارتفاع الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة بنمو 25 % (6.9 مليارات درهم)، ما يمثل 58 % من الأصول المُدارة ما يسهم في استمرار نمو الدخل من الرسوم المتكررة. ويعكس النمو ثقة المستثمرين والسوق.

وعلى مدار العام الماضي، حققت وحدة الاستثمارات الخاصة مكاسب قوية بفعل ارتفاع القيمة السوقية لأصول محفظتها، مما أسفر عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 116 مليون درهم.

وفي المقابل، سجلت الواحة لاند صافي أرباح 46 مليون درهم، وتواصل الوحدتين دعم النهج الاستثماري المتنوع لشركة «الواحة كابيتال»، الذي يحقق توازناً بين العوائد المستقرة والاستثمارات ذات القيمة المضافة.