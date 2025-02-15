7.6 مليارات درهم أرباحاً قياسية لـ«إعمار للتطوير» العام الماضي بارتفاع 15 %

حققت «إعمار للتطوير» أفضل نتائجها على الإطلاق في 2024، فيما قررت توزيعات 68 % من رأس المال (68 فلساً للسهم) بقيمة 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار)، بحسب اقتراح مجلس إدارة الشركة بعد موافقة المساهمين خلال الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية، وهي أعلى توزيعات في تاريخ الشركة بزيادة 31 % مقارنة مع عام 2023 (52 فلساً).

وحققت الشركة أرباحاً صافية بنحو 7.6 مليارات درهم عائدة إلى مالكي الشركة خلال عام 2024 بنمو بارتفاع 15 %، فيما ارتفعت الأرباح الصافية للعام 14 % إلى 9.7 مليارات درهم. وسجلت «إعمار للتطوير» أعلى صافي أرباح على الإطلاق قبل احتساب الضرائب بقيمة 10.2 مليارات درهم (2.8 مليار دولار)، بزيادة 20 % مقارنةً بعام 2023.

وسجلت «إعمار للتطوير»، أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 65.4 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، بنمو 75% مقارنةً بمبيعات 2023 التي بلغت 37.4 مليار درهم (10.2 مليارات دولار) وبلغت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 90.9 مليار درهم (24.7 مليار دولار) حتى 31 ديسمبر 2024، بارتفاع 59 % مقارنةً مع 2023.

وسجلت إعمار للتطوير أعلى إيرادات لها على الإطلاق بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) خلال عام 2024، بزيادة 61 % مقارنة بعام 2023.

واستحوذت «إعمار للتطوير» على 141 مليون قدم مربعة من الأراضي في مواقع رئيسية في دبي خلال عام 2024، بقيمة تطويرية إجمالية قدرها 96 مليار درهم.

وقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية: «نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي على مدار عام 2025. كما نجدد التزامنا بإطلاق المشاريع المبتكرة والمنتجات الاستثنائية عبر شتى قطاعات أعمالنا».