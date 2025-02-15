«2 بوينت زيرو» تستحوذ على حصة كبيرة في «إي أتش سي للاستثمار»

أعلنت «2 بوينت زيرو»، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصة كبيرة في شركة «إي أتش سي للاستثمار»، الرائدة إقليمياً في توزيع الطاقة الكهربائية التي تتمتع بخبرة واسعة تمتد 30 عاماً.

وتمثل الخطوة الاستراتيجية دفعة قوية لمنصة الطاقة «إي بوينت زيرو» التابعة لشركة «2 بوينت زيرو»، حيث تعزز التزامها بتحقيق التقدم في حلول خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية الذكية في الإمارات وخارجها.

وتأسست شركة «2 بوينت زيرو» 2023، وتستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول نحو الطاقة المستدامة، بهدف تمكين المجتمعات لبناء مستقبل أكثر ذكاء واستدامة.

وتعد «إي أتش سي للاستثمار» شركة استثمارية متعددة المجالات وتمتلك سجلاً حافلاً في مجال توزيع الطاقة والبنية التحتية والتقنيات المتطورة، وتمثل عملية الاستحواذ على حصة كبيرة منها خطوة استراتيجية نحو توسيع قدرات منصة «إي بوينت زيرو» بما يعزز شبكة القيمة لشركة «2 بوينت زيرو».

وتعد «مجموعة الفنار للغاز» التابعة لشركة «إي أتش سي للاستثمار» ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الوطنية، حيث تمتلك حصة في السوق تمثل 80% من قطاع الغاز في أبوظبي. وتعمل الشبكة الواسعة لـ«مجموعة الفنار للغاز» على تلبية احتياجات العديد من القطاعات، من بينها القطاع السكني والتجاري والصناعي، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في قطاع الطاقة على مستوى الدولة.

وتهدف شركة «2 بوينت زيرو» إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تواكب الاحتياجات المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات التشغيلية المميزة لشركة «إي أتش سي للاستثمار» وسجلها الحافل.

ويأتي الاستحواذ في إطار رؤية «2 بوينت زيرو» الرامية إلى بناء محفظة أعمال عالمية ومتكاملة، تتسم بالتنوع والمرونة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتقديم القيمة المضافة.

وبموجب الشراكة، تعتزم منصة «إي بوينت زيرو» نشر تقنيات الشبكة الذكية المتطورة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظم المراقبة الحديثة، بهدف رفع كفاءة عمليات توزيع الطاقة وموثوقيتها وسلامتها في دولة الإمارات، ما يسهم في خفض مستويات الهدر وتحسين الاستفادة من الموارد وتوفير حلول أكثر ذكاءً في الطاقة.