«إميرج» الإماراتية تقدم حلولاً متكاملة لبناء مستقبل مستدام في السعودية

أعلنت «إميرج»، الشركة الإماراتية المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«إي دي إف لحلول الطاقة»، عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع «مدينة مسك» لتوليد الطاقة الشمسية، وتوفير الكهرباء المستدامة، على مدى السنوات العشرين القادمة، وتمثّل هذه الاتفاقية محطةً بارزة في مسيرة المدينة، لتصبح نموذجاً يُحتذى به في الابتكار البيئي والاستدامة الحضرية.

وأُقيمت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، بحضور مسؤولين بارزين، من بينهم ديفيد هنري الرئيس التنفيذي لمدينة مسك، وعمر الدويش عضو مجلس إدارة «إميرج»، وميشيل أبي صعب المدير العام لـ «إميرج»، وصامويل مينار المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية بالرياض، وأنور مكاس مستشار الطاقة النووية والمتجددة في السفارة الفرنسية بالرياض.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 621 كيلوواط عند الذروة، على أسطح مظلات مواقف السيارات، ومبانٍ أخرى في مدينة مسك، الواقعة في شمال غربي الرياض.

وستتولى شركة «إميرج» المسؤولية الكاملة عن تطوير المشروع وتنفيذه، بما يشمل أعمال الهندسة والتصميم والتمويل والمشتريات والبناء والتشغيل والصيانة. كما سيشكّل هذا الإطار التعاوني نموذجاً يُحتذى به لتطوير حلول طاقة مستدامة إضافية داخل مدينة مسك، تواكب تطوّرها الحضري الطموح.

وقال ديفيد هنري الرئيس التنفيذي لمدينة مسك: «منذ البداية، صُممت مدينة مسك لتكون مجتمعاً حضرياً مستداماً ومبتكراً، يتطلع نحو المستقبل، يهدف إلى تمكين الأجيال القادمة، ويقدّم نموذجاً يُحتذى به في الابتكار والمسؤولية البيئية. إن دمج مصادر الطاقة النظيفة ضمن البنية التحتية لمدينة مسك، يُعد تجسيداً حقيقياً لهذه الرؤية الطموحة. ويُشكل هذا المشروع خطوة فارقة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في مجال الاستدامة، معززاً بذلك التزامنا الراسخ ببناء مدينة تنمو وتزدهر في تناغم تام مع بيئتها».

من جانبه، قال عمر الدويش عضو مجلس إدارة «إميرج»، والرئيس التنفيذي لشركتي «إي دي إف» و«إي دي إف لحلول الطاقة» في السعودية والبحرين: «تجسّد هذه الشراكة الزخم المتزايد الذي تشهده المملكة في تبنّي حلول الطاقة النظيفة. ومن خلال دعم أهداف الاستدامة الريادية لمدينة مسك، تفخر «إميرج» بالمساهمة في صياغة مشهد حضري جديد، يتكامل فيه الابتكار مع جهود المحافظة على البيئة. ويعتمد نموذج «إميرج» الشامل والمتكامل، على تقديم حلول جاهزة، تُبسّط من خلالها العمليات المعقدة، وتُسرّع التحوّل نحو الطاقة النظيفة لعملائها في مختلف أنحاء المنطقة».

من جهته، قال علي الشمري عضو مجلس إدارة «إميرج»، ومدير إدارة المشاريع الاستراتيجية والخاصة في شركة «مصدر»: «تلتزم «إميرج» بتطوير مشاريع مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات شركائنا واحتياجاتهم الخاصة، وتشكّل هذه الاتفاقية مع مدينة مسك، نموذجاً لالتزامنا بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، عبر توفير حلول متكاملة ومصممة حسب الحاجة. فمن خلال توظيف الخبرات العالمية لكل من شركتي «مصدر» و«إي دي إف»، نحرص على ضمان توفير أعلى معايير الجودة والابتكار في جميع مراحل المشروع، بدءاً من التصميم والتمويل، وصولاً إلى الإنشاء والتشغيل على المدى الطويل».

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستستفيد مدينة مسك من الطاقة الشمسية، التي تعد أحد أبرز الموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة، وتزوّد المدينة بالطاقة، وتحد من بصمتها الكربونية، لترسخ مكانتها نموذجاً رائداً للمدن المستدامة في المنطقة.