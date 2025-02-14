أحمد بن سعيد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس طيران الشرق الأوسط

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صباح اليوم في مكتبه بمقر مجموعة الإمارات، محمد عبد الرحمن الحوت، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات قطاع الطيران والتحديات والفرص المتاحة في المنطقة.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة طيران الشرق الأوسط، مشيدا بدورها المحوري خلال الأزمة الأخيرة في لبنان.

وأكد سموه أن الناقلة الوطنية اللبنانية كانت بمثابة الشريان الحيوي الذي أبقى لبنان متصلاً بالعالم، ما مكّن اللبنانيين في الداخل والخارج من الحفاظ على التواصل والتنقل في ظل الظروف الصعبة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون بين الناقلتين بما يسهم في دعم قطاع الطيران في المنطقة وتعزيز الربط الجوي بين الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تبادلا وجهات النظر حول أخر التطورات في صناعة النقل الجوي وأهمية تبني الحلول المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.