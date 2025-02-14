«الإمارات للسيارات» تفوز بجائزة مرسيدس بنز كأفضل موزع شاحنات في المنطقة

أعلنت شركة الإمارات للسيارات - إحدى شركات مجموعة الفهيم - عن فوزها بجائزة مرسيدس بنز «إيليت كلاس» المرموقة كأفضل موزع شاحنات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024.

وبالإضافة إلى هذا الإنجاز الرائع، حصلت الشركة أيضاً على خمس جوائز إضافية، وهي: جائزتان ذهبيتان عن التقارير الفنية والحملات، والجائزة الفضية TECHAMP عن إنجازات قسم قطع الغيار، وجائزتان برونزيتان لمبيعات الشاحنات والتسويق.

وقال بلال الربعي، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات بهذه المناسبة: «يعتبر هذا التقدير الرائع شهادة على جهود فريقنا، وحماسهم، واهتمامهم المستمر بالتميز، ونحن فخورون بتحديد معايير جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسنواصل السعي للابتكار والنجاح».

وتوجه بلال الربعي بالشكر الجزيل إلى الزملاء والشركاء والعملاء على دعمهم المستمر، لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى في المستقبل.