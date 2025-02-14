«دبليو كابيتال» تفوز بجائزة النجم الساطع للسنة الثانية على التوالي

أعلنت «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» عن فوزها بجائزة النجم الساطع من شركة إعمار العقارية وذلك للسنة الثانية على التوالي. وجاء فوز «دبليو كابيتال» لأنها ضمن الشركات الأكثر مبيعاً وتسويقاً لمشروعات «إعمار».

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: إن اختيار «إعمار» - التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم - لشركة «دبليو كابيتال» ضمن الشركات الأكثر مبيعاً لمشروعات الشركة وللعام الثاني على التوالي يأتي تكليلاً لنجاحات «دبليو كابيتال» ودليلاً على تفوقها في قطاع الوساطة العقارية في دبي.

وأشار إلى أن دبليو كابيتال تعمل على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولاً إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة.

وأوضح الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» متعاقدة على تسويق عقارات مجموعة مختارة من المطورين الكبار في دبي وعلى رأسهم إعمار العقارية، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات عملائها، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

وأكد الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام المقبلة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة.

وذكر الزرعوني أن المشاريع العقارية في دبي تشجع على توسع الأنشطة المصاحبة مثل قطاع الوساطة، بالتالي لدينا فرص نمو كبير خلال السنوات المقبلة.

وتعتبر إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا مع رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.