عرض «طبق بـ 10 دراهم» ينطلق للمرة الأولى خلال مفاجآت صيف دبي

ينطلق عرض طبق بـ 10 دراهم للمرة الأولى خلال مفاجآت صيف دبي 2025، ليحتفي بتنوع قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، حيث يستمر هذا العرض الحصري لمدة شهر كامل من 1 وحتى 31 أغسطس بمشاركة أكثر من 190 مطعماً موزعة على أكثر من 700 منفذ بيع مشارك في مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام على مستوى المدينة. ويمكن للجميع التوجه إلى المطاعم المشاركة وطلب عرض طبق بـ 10 دراهم من دون أي حاجة للحجز المسبق أو استخدام قسائم الشراء.

ويقام عرض طبق بـ 10 دراهم، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار برنامج مفاجآت صيف دبي الذي يضم آلاف الأنشطة والعروض طوال فصل الصيف. ويستمر العرض خلال موسمين رئيسيين ضمن مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك الأسبوع الأخير من تنزيلات صيف دبي الكبرى حتى 10 أغسطس، وموسم العودة إلى المدارس الذي يستمر من 11 وحتى 31 أغسطس، وذلك بمشاركة مطاعم غير رسمية، وردهات طعام، ومقاهٍ، وسلاسل مطاعم شهيرة في جميع أنحاء المدينة.

وتشمل الأطباق الآسيوية «بانغ بانغ كوليفلاور باو» في ذا نودل هاوس، و«رامين الدجاج» في يام نودل بار، و«تشاو مين نودلز» في سان وان نودلز، حيث يشكل كل من هذه الأطباق خياراً سريعاً وشهياً للغداء، أو العشاء، أو حتى كوجبة خفيفة أثناء التسوق.

ويمكن لعشاق البرجر والشطائر تناول طبق «نيويورك فلات توب هوت دوج» في شيك شاك، أو «ميني مافريك» في بيج سموك برجر، أو شطيرة بريسكت في بلا بلا بيتش كافيه، أو شطيرة الشيدر والبريت مع مشروب أمريكانو في بريت أمانجر.

وتشمل قائمة المأكولات الشعبية ضمن العرض سمبوسك تشات في سامبوسك فاكتوري، وكاتسو تشيكن سلايدر في ريفلري، وتشيكن كاثي رول في مومباي إكسبرس، وشاورما الدجاج في فكة، أول شاحنة طعام عراقية في دبي.

ويمكن للباحثين عن الاسترخاء زيارة جيلاتو ديفينو لتذوق كوب الكلاسيكو المميز، أو الاستمتاع بالروب المثلج المنعش في يوجرتلاند، أو تجربة بينجسو المانجو أو الماتشا في سيول ستريت كافيه. وسيحظى عشاق هاجن داز بفرصة اختيار مغرفة من الآيس كريم مع القهوة مقابل 10 دراهم فقط.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.