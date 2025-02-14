"راكز" تطرح في "جلفود 2025" حلولاً متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات العالمي

تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يحتفل هذا العام بدورته الثلاثين.

وتستعرض “راكز” ، خلال المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، حلولها الشاملة للأعمال أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتضن "راكز" حوالي 1000 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، من بينها علامات تجارية عالمية ومحلية بارزة، وتعكس هذه الشركات التنوع والنمو الديناميكي الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات في "راكز" مما يعزز جاذبيتها وجهة مثالية للمستثمرين.

وتلعب "راكز" دورا محوريا في تمكين الشركات من الاستفادة من الطلب المتزايد عبر توفير بيئة داعمة، تشمل حلول تأسيس سلسة وبنية تحتية عالمية المستوى.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد تحولات جوهرية مدفوعة بالابتكار والاستدامة وتغير متطلبات المستهلكين ويعد معرض جلفود منصة رئيسية تتشكل فيها ملامح مستقبل القطاع، حيث نوفر بيئة ديناميكية تمكن الشركات من اختبار الأفكار الجديدة، والابتكار والتوسع بسلاسة بفضل موقعنا الاستراتيجي، وبنيتنا التحتية المتقدمة وبيئتنا الاستثمارية الجاذبة، ونساعد المصنعين والموردين والتجار على اغتنام الفرص الناشئة والوصول إلى أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.