مطارات دبي تستعد لاستضافة حفل العشاء الرسمي السنوي بحلةٍ جديدة 20 نوفمبر المقبل

أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، عن تنظيم ختام استثنائي لمعرض دبي للطيران 2025 يتضمن حفل عشاء حصرياً يجمع 3300 ضيف من كبار الشخصيات في أمسية استثنائية تجمع بين العروض الترفيهية العالمية، وتجربة عشاء راقٍ، وسرد تفاعلي يثري الحواس، وذلك تزامناً مع الاستعدادات الجارية لاستضافة أحد أبرز الأحداث العالمية في قطاع الطيران والفضاء.

يقام حفل العشاء في 20 نوفمبر المقبل، تماشياً مع شعار المعرض «المستقبل يبدأ الآن»، يتضمنه عرض فني يحييه النجم العالمي الحائز على العديد من الجوائز تيدي سويمز، إلى جانب مارك رونسون. كما يتضمن الحفل برنامجاً متكاملاً يجمع بين الترفيه والسرد القصصي الذي يحتفي بالأشخاص والأفكار والشراكات التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطيران بأسلوب مبتكر. وسيقدم النجم العالمي تيدي سويمز، الحاصل على أسطوانات بلاتينية عدة، عرضاً رئيسياً يمزج خلاله بين موسيقى السول والكانتري والبوب بأسلوبه الفريد، فيما يختتم مارك رونسون، الحائز على تسع جوائز جرامي، الأمسية بعرض دي جي استثنائي في الحفل الختامي.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يمثل معرض دبي للطيران نقطة انطلاق حقيقية لقطاع الطيران والفضاء، فهو ليس مجرد ملتقى، بل منصة تنطلق منها الأفكار والطموحات نحو المستقبل، وهو تجمع يمزج بين الطموح والخيال والتقدم، حيث يتشكل مستقبل الطيران من خلال الحوار والتعاون».

وإلى جانب كونه مناسبة اجتماعية سنوية خلال فعاليات المعرض، يسلط حفل العشاء الحصري لمعرض دبي للطيران 2025، الضوء على الجانب الإنساني الذي يشكل الركيزة الأساسية في قطاع الطيران، ويحتفي بالعقول والشراكات الاستثنائية التي تسهم في الارتقاء بهذه الصناعة إلى آفاق جديدة. وعلى مدار السنوات الماضية، استضاف الحفل نخبة من كبار النجوم وأيقونات الفن مارون 5 وذا سكريبت وون ريببلك وكاتي بيري وجينيفر لوبيز، حيث ترك كل منهم بصمته الخاصة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الضيوف، وتعكس في كل مرة مكانة هذا القطاع وروحه الملهمة.

وتأتي نسخة هذا العام بوصفها الأكثر طموحاً على الإطلاق، احتفاءً بالطاقة التي تقود مسيرة التقدم، وتسليطاً للضوء على الدور المحوري المتواصل لقطاع الطيران في ربط العالم، ليس عبر المسافات والجسور فحسب، بل من خلال الإبداع والثقافة وروح التواصل التي توحد الشعوب.

سيحظى الضيوف بتجربة متكاملة منذ لحظة وصولهم إلى «أتلانتس النخلة»، حيث تتحول السجادة الحمراء إلى مساحة نابضة بالحياة مع مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة لتقديم لحظات مميزة تبقى خالدة في الذاكرة، قبل أن يرحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، بالضيوف رسمياً. بعد ذلك، سيستمتع الحضور بتجربة عشاء عالمية المستوى، محاطة بعروض بصرية مبتكرة وتجهيزات حسية مبتكرة تنقل فكرة الأمسية إلى واقع نابض بالتفاصيل.

وسيعتلي النجم العالمي صاحب الأرقام القياسية في المبيعات تيدي سويمز المسرح ليقدم باقة من أشهر أغانيه مثل «Lose Control» و«The Door»، وذلك على خلفية الإطلالات الخلابة لنخلة جميرا الشهيرة في دبي، فيما سيختتم منسق الأغاني والمنتج الموسيقي الشهير مارك رونسون، المعروف بتعاونه مع آيمي واينهاوس وبرونو مارس وليدي غاغا، فعاليات الحفل بفقرة مميزة تتوج هذه الأمسية الاحتفالية بعالم الطيران.

ويعد هذا الحدث أبرز المناسبات الاجتماعية التي تقام على هامش فعاليات معرض دبي للطيران وإحدى الفعاليات الأكثر ترقباً على أجندة قطاع الطيران العالمي، حيث يجسد الدور الريادي الذي تضطلع به دبي في رسم ملامح مستقبل القطاع عالمياً.