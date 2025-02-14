ميدان «إكس» يوسع نطاق عملياته بمدرج طيران جديد ومرافق متقدمة

أعلن ميدان «إكس»، المنشأة الدولية متعددة المجالات للتدريب والاختبار والتقييم للعملاء من القطاعات الدفاعية والجوية التجارية ومقرها أبوظبي، والتي تديرها «رماية»، أمس توسيع نطاق قدراتها لخدمة عملائها.

وتشمل أهم التعزيزات المضافة إلى قدراتها مدرج طيران ثانوياً، ومدرجين للطوارئ، ومركزاً للاختبارات البيئية، وقرية تدريب على أنظمة الطيران دون طيّار والدرون، ومجالاً جوياً موسعاً لعمليات العملاء.

كما سيثمر استحداث مرفق لأنظمة الاستحواذ على البيانات، وخدمة مخصصة للاختبارات الباليستية وانفجارات المركبات، عن استكمال قدرات الاختبار في ميدان «إكس».

وقال هيثم عوينات، الرئيس التنفيذي لـ«رماية»: «صممنا ميدان «إكس» لتوسيع آفاق الممكن ضمن مجال إجراء أهم أنشطة التدريب والاختبار والتقييم في دولة الإمارات. وإلى جانب الارتقاء بمرونتنا التشغيلية، تتيح تلك التحسينات لعملائنا تسريع عمليات تطوير منتجاتهم وطرح حلولهم في الأسواق».

وجرى تصميم مدرج الطيران الثانوي الأسفلتي الجديد، البالغ طوله 1.2 كيلومتر في مطار أبو الأبيض لدعم عمليات تطوير أنظمة الطيران دون طيّار، والارتقاء بكفاءة المدرج الرئيسي الحالي البالغ طوله 3.8 كيلومترات.

واستكملت المنشأة مؤخراً قرية التدريب على أنظمة الطيران دون طيّار والدرون، المصممة لدعم الاختبارات منخفضة مستوى لأنظمة الطيران دون طيّار ومحاكاة البيئات الحضرية.