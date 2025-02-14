«المالية»: جائزة تصفير البيروقراطية تحفزنا على تطوير مزيد من المبادرات

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن فوز وزارة المالية بجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الأولى عن فئة إشراك الناس يحفزنا على الاستمرار في تطوير المزيد من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية وتعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة في تبني أفضل الممارسات المالية والإدارية.

كما أكد مواصلة الالتزام بتعزيز الكفاءة والابتكار في العمل الحكومي، بما يحقق أثراً إيجابياً مستداماً على مجتمعنا، معتبراً أن الفوز يشكل محطة بارزة تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التواصل الفعّال مع شركائنا من مختلف القطاعات.

ونبه إلى أن حصول فريق مجالس الشركاء في وزارة المالية على هذه الجائزة يجسد رؤية الوزارة في تعزيز نهج المشاركة الفعالة، حيث نحرص على تمكين الشركاء من الإسهام في تطوير السياسات والبرامج المالية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز كفاءة العمل الحكومي.

وأضاف: تمثل الجائزة ثمرة جهود متواصلة لترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاعين العام والخاص، عبر آليات حوار مبتكرة تضمن الاستماع إلى الآراء والمقترحات ومناقشتها بشفافية، مما يعزز من فاعلية السياسات المالية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مؤكداً إيمانهم في وزارة المالية بأن التطوير المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إشراك كافة المعنيين في عملية صنع القرار، بما يرسّخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية.