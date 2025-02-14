غرفة الشارقة تستشرف فرص التعاون مع كوت ديفوار

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي من جمهورية كوت ديفوار سبل تطوير التعاون المشترك، لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز مجالات العمل المشترك والتنسيق المتكامل، الذي يهدف إلى تنظيم الزيارات والوفود التجارية والتعريف بالمجالات الواعدة، التي تستقطب فعاليات القطاع الخاص، وتعزز فرص الاستثمار المشترك، وتفتح آفاقاً جديدة من الشراكات لدى مجتمعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة مع فاكابا ديابي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الدولة، في مقر الغرفة بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.

وتم استعراض مخرجات ملتقى أعمال الشارقة-كوت ديفوار، الذي استضافته الغرفة مؤخراً، وأهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب دور مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الغرفتين.