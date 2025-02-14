30 ألف زائر متوقع لمعرض دبي العالمي للقوارب

ينطلق معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 في دبي هاربر من 19 إلى 23 فبراير الجاري، ويستعد لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر.

ويشهد المعرض البحري السنوي مشاركة أكثر من 200 يخت ومركبة مائية، حيث يتم عرض أكثر من 100 منها على الماء، بينما يتم عرض البقية على أرض المعرض، وهي من إنتاج أشهر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القوارب.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال: «بصفتنا الجهة المضيفة والشريك طويل الأمد لمعرض دبي العالمي للقوارب، نفخر بالدور الذي نؤديه على صعيد دعم تطور القطاع البحري، باعتبارنا أكبر مرسى لليخوت في المنطقة، ومن خلال توفير أحدث المرافق وفق أعلى المعايير.

ومع انطلاق النسخة الحادية والثلاثين من المعرض، نجدد التزامنا بالابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة ومركزاً بحرياً متطوراً، ويسهم في الارتقاء بأسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية».

وأسهم المعرض في زيادة عدد اليخوت التي زارت دولة الإمارات خلال موسم 2023 - 2024 بنسبة 12.28 %، ما يعكس التزام دبي الراسخ بتطوير السياحة البحرية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للأنشطة البحرية المتنوعة.

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: «يكتسب معرض دبي العالمي للقوارب أهمية استثنائية بالنسبة لشركة جلف كرافت، إذ يعد بمنزلة احتفال بالمسيرة المذهلة التي قطعتها دبي لتصبح مركزاً عالمياً لليخوت والقوارب الفاخرة، وباعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا المعرض.

وقد نجح هذا الحدث خلال السنوات الماضية في تجسيد الرؤية الاستشرافية الجريئة لدولة الإمارات، مستعرضاً أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تمكيننا من تأسيس منظومة متكاملة من أصحاب المصلحة والشركاء، تضم مجموعات الهواة والمستثمرين والجهات الرائدة على مستوى القطاع.

وتشارك جلف كرافت في هذا الحدث على نحو فاعل، باعتباره فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازاتها المستمرة، والتزامها بدعم رؤية دبي والمساهمة في تعزيز الإمكانات والقدرات المتميزة لعالم اليخوت والقوارب».

ويستعد المعرض لاستقبال حشود كبيرة من الزوار والجهات العارضة من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول جديدة تشارك لأول مرة في المعرض، وهي كرواتيا واليابان ولوكسمبورغ ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا.

ويشهد المعرض في دورة عام 2025 إطلاق مركز الابتكار، الذي يوفر منصة لثمانٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في هذا المجال.

ويكشف المعرض في دورته الجديدة عن توسيع نطاق خدماته لتشمل قطاع العقارات الفاخرة، وتحتضن الفعالية معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص، الفعالية الوحيدة المخصصة لمجتمع الغوص في الإمارات ودول الخليج العربي.