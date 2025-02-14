«دبي للاستثمار» توقع مذكرتي تعاون استراتيجيتين

أعلنت «دبي للاستثمار» عن توقيع كل من «جلوبال فارما» و«الإمارات لألواح الزجاج المسطح»، الشركتين التابعتين لها، مذكرات تعاون استراتيجية خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي عقد في قطر.

وتتماشى هذه الاتفاقيات، التي تدعمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع الجهود الإقليمية الرامية لتسريع وتيرة النمو الصناعي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة عبر القطاعات الرئيسة.

وقال محمد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة «مشاريع»: يعكس توقيع مذكرتي التعاون التزام دبي للاستثمار بتعزيز التكامل الصناعي، وتحسين عمليات سلاسل الإمداد الإقليمية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى المنطقة.