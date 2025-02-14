معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» ينطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 16 فبراير الجاري، وسط مشاركة أكثر من 50 عارضاً من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، ومراكز التعليم الخاص بالدولة.

ويشكل المعرض فرصة مهمة لأولياء الأمور للتعرف إلى أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة والاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، وأحدث البرامج التعليمية والتدريبية، إضافة إلى برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية، إلى جانب التعرف إلى آليات وخطط التسجيل والحصول على إجابات وافية لكل الاستفسارات.

ويشهد المعرض، الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 3 إلى 9 مساء، مجموعة من الورش والندوات التي يقدمها نخبة من خبراء التعليم ومديري المدارس والمعلمين حول المعايير التعليمية الحديثة ودمج أدوات التعلم الإلكتروني في تطوير أنظمة المناهج الدراسية، ورعاية المواهب.