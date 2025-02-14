1.6 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» في 2024 وتوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم

أعلنت العربية للطيران أمس نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وحققت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية قبل حساب الضريبة بلغت 1.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بـ 1.5 مليار درهم في عام 2023.

وتجاوز إجمالي حجم إيرادات المجموعة 6.63 مليارات درهم للعام بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 6 مليارات درهم في عام 2023.

وفي عام 2024، رسخت «العربية للطيران» التزامها بتحقيق النمو والتميز التشغيلي من خلال توسيع شبكة وجهاتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية الستة، وذلك بإضافة 31 وجهة جديدة.

وأدى هذا التوسع الاستراتيجي إلى زيادة السعة التشغيلية للشركة بنسبة 13%، وكذلك زيادة إجمالي عدد المسافرين بنسبة 12%، حيت تم نقل أكثر من 18.8 مليون مسافر عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية.

وكما أعلنت الشركة عن ارتفاع معدل إشغال المقاعد بنسبة 2% ليصل إلى 82%، ما يؤكد الطلب القوي والمستدام على خدمات القيمة المضافة التي تقدمها «العربية للطيران».

وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 25% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 25 فلساً لكل سهم.

وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: حققت «العربية للطيران» عاماً استثنائياً في 2024، حيث شهد توسعاً كبيراً وتعزيزاً لحضورها في الأسواق الرئيسة.

وواصلنا تحقيق نمو مالي وتشغيلي ملحوظين مستندين إلى نموذج الأعمال القوي، فضلاً عن تميز الفريق الإداري وفعَالية استراتيجية النمو.