«دي بي ورلد» تنجز مناولة أول شحنة تصدير سيارات من ميناء السخنة بمصر

نجحت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الشركة المشغّلة لميناء السخنة في مصر، بمناولة أول شحنة لتصدير سيارات الركاب عبر الميناء، ما يمثل دفعة قوية لتعزيز قطاع السيارات في مصر؛ حيث انطلقت سفينة «أولوسوي 5»، التابعة لوكالة «كيه إم إيه» للملاحة البحرية في مصر، برحلتها نحو ميناء جبل علي في دبي، وعلى متنها 498 سيارة نيسان صني تم تجميعها محلياً.

ويؤكد الإنجاز التزام «دي بي ورلد» بدعم قطاع السيارات المتنامي في مصر، وتعزيز أهمية ميناء السخنة، باعتباره مركزاً تجارياً إقليمياً. ومع نجاحها بتسهيل تصدير أول شحنة من السيارات، تعتزم «دي بي ورلد» شحن ما يصل إلى 10,000 سيارة هذا العام، للمساهمة بنهوض هذا القطاع في مصر، ودعم النمو الاقتصادي للبلاد.

إمكانات هائلة

وقال أفناش آيار، الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمية بالإنابة في مصر، «دي بي ورلد»: «يمثل تصدير الشحنة الأولى من بضائع الدحرجة خطوة مهمة لقطاع السيارات في مصر، وتأكيداً على جهود فريقنا التعاونية مع شركة نيسان مصر. كما تجسد هذه الخطوة التزامنا بدمج مصر في شبكات التجارة العالمية، بالاستفادة من قدراتنا الشاملة، لتبسيط سلاسل توريد المتعاملين، ومساعدة الشركات المصنّعة المحلية في مصر على الوصول إلى أسواق دولية جديدة، ودعم النمو الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. ويعد هذا الإنجاز مجرد بداية لإطلاق إمكانات هائلة لصادرات السيارات من مصر».

ومن جهة أخرى، يعكس هذا التطور المهم رؤية «دي بي ورلد» الثابتة نحو إطلاق العنان للقيمة التجارية في مصر، واستعدادها للمساهمة بدور أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. كما تدعم «دي بي ورلد - السخنة» صادرات السيارات المتنامية في مصر، باعتبارها مركزاً شاملاً للتجارة والخدمات اللوجستية.

حلول متكاملة

وإضافة إلى ذلك، تقدم «دي بي ورلد - السخنة» حلولاً متكاملة للمتعاملين، تشمل مناولة الحاويات والشحنات السائبة والعامة والخاصة بالمشاريع وخدمات الركاب، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية، مثل الشحن وحلول الطرف الثالث. ويتيح هذا النهج المتكامل أمام الشركات المصنعة، مثل نيسان، فرصة للوصول إلى الخدمات اللوجستية الشاملة بصورة سلسة، وتمكين ربطها بسهولة مع المتعاملين في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدى العقدين الماضيين، استثمرت موانئ دبي العالمية أكثر من 1.3 مليار دولار في تحديث ميناء العين السخنة؛ حيث تتواصل الاستثمارات لتأسيس شبكة من مكاتب الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة وتطوير منطقة لوجستية، تهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد المصرية وتسهيل تدفق الحركة التجارية.