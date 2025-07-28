جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد

عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وجهات حكومية وخاصة في دبي في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

حضر اللقاء ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون وعدد من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة.

وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري.

واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة التكلفة واختصار الوقت.

خطة متكاملة

وقال الدكتور عبدالله بوسناد: «نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع «دي بي ورلد» والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول 2033 وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن الجمارك تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات وتبسيط الإجراءات».

وأضاف: «تجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة لتسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية».

وأوضح أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقد حرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.

وقد عبر التجار عن سعادتهم بهذا الحوار المفتوح، مشيدين بخطوة جمارك دبي والتي تجمع خلالها الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة للارتقاء بالعمليات، مشيرين أن مشاركة التجار والعملاء في صياغة الحلول للتحديات التي قد تواجه أعمالهم خطوة مهمة نحو تجسيد الشراكة الحقيقية، ومثمنين الخدمات الرقمية التي يحظى بها القطاع التجاري والحلول اللوجستية في دبي والتي تتفوق على أفضل المدن التجارية العالمية وهو ما يرسخ دبي مركزاً رئيسياً ومحورياً في التجارة العالمية.