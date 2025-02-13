«دبي الجنوب» تدشن حظيرة «ساتيس» لطلاء الطائرات

دشن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها في دبي، رسمياً حظيرة حديثة في دبي الجنوب متخصصة في طلاء الطائرات لشركة «ساتيس» الفرنسية، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات الطلاء، وتصنيع المقصورات الداخلية للطائرات.

وشهد حفل التدشين حضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وكريستوف كادور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ساتيس»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وستقدم المنشأة الجديدة خدمات الطلاء والتشطيب للطائرات الخاصة، وطائرات الأعمال، بما في ذلك طرازي إيرباص A321، وبوينغ 737، فيما من المقرر أن يبدأ تشغيل الحظيرة بحلول الربع الثاني من 2025.

مركز عالمي

وقال طحنون سيف: «يمثل تدشين حظيرة «ساتيس» إضافة نوعية للخدمات، التي يقدمها شركاؤنا في مشروع محمد بن راشد للطيران، ويعكس التزامنا المستمر باستقطاب كبرى الشركات العالمية. نعمل في دبي الجنوب، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، كما نوفر بيئة متكاملة لدعم الشركات وتعزيز نموها في المنطقة».

وقال كريستوف كادور: «نتطلع لافتتاح حظيرتنا الجديدة وبدء تشغيلها في دبي الجنوب، حيث تعتبر محطة مهمة في خططنا التوسعية على المستوى العالمي. ستتيح لنا هذه المنشأة تقديم خدمات سريعة، وعالية الجودة للطائرات الخاصة، والطائرات التجارية، مستفيدين من موقع إمارة دبي الاستراتيجي، الذي يعد بوابة رئيسة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ونحن فخورون بأن نكون رواداً في تقديم حلول مبتكرة لطلاء الطائرات في المنطقة».

التميز التشغيلي

وتأسست مجموعة «ساتيس» عام 1986 في مدينة بلانياك بفرنسا تحت اسم STTS، وتنشط حالياً في 12 دولة عبر أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مع شبكة تضم 50 موقعاً حول العالم. وتتميز المجموعة بخبرتها الواسعة في طلاء الطائرات، وتصنيع المقصورات الداخلية سواء لقطاع الطيران أو السكك الحديدية، ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف على مستوى العالم، وتواصل ريادتها في القطاع، مع التركيز على الجودة والسلامة والتميز التشغيلي.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم، وشركات الطيران الخاص، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب، والتي قامت بتطويره، ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة، ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.