13.5 مليار درهم أرباح «ألفا ظبي القابضة» وتوزيع 2 مليار نقدية

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن تحقيق أعلى إيرادات سنوية حتى تاريخه، إذ بلغت 63.4 مليار درهم، بزيادة 40 % على أساس سنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ويظهر الارتفاع في الإيرادات النمو المتواصل، الذي حققته «ألفا ظبي» منذ الاكتتاب العام الأولي، الذي طرحته الشركة عام 2021، إلى جانب الاستثمارات ذات القيمة الاستراتيجية في القطاعات، التي تشهد نمواً مرتفعاً، فيما سجل صافي الأرباح ما قيمته 13.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، حيث سجل 13.3 مليار درهم.

أما الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية فقد بلغت 10 مليارات درهم، بزيادة سنوية 82 % عما كانت عليه سابقاً،إذ سجلت 5.5 مليارات درهم، وتظهر هذه النتائج المالية القوية التزام الشركة بتحقيق فوائد وقيمة مضافة للمساهمين، ويستثنى من الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية التعديلات لمرة واحدة الناتجة عن التغييرات في قيمة الاستثمارات أو طريقة المحاسبة المتبعة في إحدى شركاتها التابعة.

ويعتبر النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال الرئيسية نتيجة مباشرة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات المجدية، التي نفذتها المجموعة، والتي لا تزال تؤتي ثمارها، وتأتي الإيرادات التي حققتها المجموعة من المساهمات الرئيسية لمختلف قطاعات الأعمال، منها مساهمة القطاع الصناعي بقيمة 26.3 مليار درهم، والعقاري بقيمة 18.1 مليار درهم، والبناء بقيمة 11.8 مليار درهم، والخدمات وغيرها بقيمة 7.2 مليارات درهم.

وعززت «ألفا ظبي» ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 177.5 مليار درهم، بزيادة 26 % على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 28.8 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 92.3 مليار درهم للعام 2024.

ووافق مجلس إدارة «ألفا ظبي» على أول توزيع للأرباح على المساهمين بقيمة بلغت 2 مليار درهم، وسيحصل المساهمون بموجبه على أرباح بقيمة 2 فلس للسهم الواحد.

تخطيط استراتيجي

وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: «حققت «ألفا ظبي القابضة» نجاحات رائدة في 2024 من حيث نموها الواسع والتحويلي في مختلف القطاعات والأسواق الحيوية، وقد أظهرت الشركة على مدار العام تفانياً في العمل والتخطيط الاستراتيجي الدقيق والإجراءات الحاسمة، ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الملفتة، وكلنا ثقة بأن استثماراتنا في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً سيعود بالقيمة على مساهمينا على المدى البعيد، ويدفع الشركة لتحقيق المزيد من النجاح في الأعوام المقبلة».

مسيرة النمو

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «يأتي أداؤنا المالي القوي لعام 2024، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات، تتويجاً لما بذلناه من جهد ومثابرة على مدى سنوات، وما تحلينا به من عزيمة وإقدام في أعمالنا، وهو نجاح يدفعنا للمضي قدماً، ويعزز مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النمو والتوسع في مختلف القطاعات».

ولا تزال محفظة «ألفا ظبي» المتنوعة تمثل أحد أهم المحركات لنموها المستمر، إذ سجلت جميع القطاعات نتائج كبيرة أسهمت بتحقيق هذا الأداء القوي، وشهدت «ألفا ظبي» في 2024 تحركاً نشطاً عبر شركاتها التابعة في مختلف القطاعات ذات الأولوية،

ففي قطاع الطاقة أسهم «إينيرسول»، مشروع «ألفا ظبي» المشترك مع شركة أدنوك للحفر بإبرام 4 صفقات استحواذ رئيسية.

وفي قطاع الضيافة حققت شركة «أدمو لايفستايل القابضة»، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عدة إنجازات رئيسية. وشهد القطاع الصناعي نمواً لافتاً مع طرح شركة «إن إم دي سي إنيرجي» لأول اكتتاب عام أولي لها في عام 2024، كما سجل قطاع البناء نشاطاً بارزاً، حيث أعلنت «ألفا ظبي القابضة» عن إتمام صفقة بيع 49 % من «ألفا ظبي كونستركشن» لصالح «القابضة».