الإمارات تتصدر أقوى 100 سيدة أعمال بالمنطقة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط

تواصل أقوى سيدات الأعمال، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية، إحداث تأثير ملموس في مختلف القطاعات، عبر قيادتهن أبرز الشركات المحلية والعالمية في المنطقة، واستند التصنيف إلى معايير عديدة شملت: حجم الشركات، والإنجازات الفردية، والدور القيادي، إلى جانب المساهمات في مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وللعام الثالث على التوالي، تتصدر القائمة هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول كما ظهرت للمرة الرابعة في قائمة فوربس لأقوى السيدات في العالم لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 60 عالميًا وقد حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.5 مليارات دولار أول 9 أشهر من 2024، وبلغت أصوله 334.8 مليار دولار.

وحلّت في المركز الثاني شيخة خالد البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، تلتها في المركز الثالث شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة.

استقرار

وظلّت المراكز الـ7 الأولى في القائمة دون تغيير منذ عام 2024. لكن لأول مرة، ظهرت كل من طيبة الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك البحرية، وأليشا موبين، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية– دول التعاون الخليجي، وسوزان العناني، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ضمن المراكز الـ10 الأولى وبشكل عام، شهد التصنيف هذا العام انضمام 27 قائدة جديدة.

كذلك تعكس قائمة عام 2025 التنوع الكبير في المواهب القيادية، حيث تضم سيدات من 32 قطاعًا و29 جنسية، يسهمن في دفع المنطقة إلى الأمام.

هيمنة البنوك

ويواصل قطاع البنوك والخدمات المالية هيمنته على القائمة بـ25 قائدة، يليه قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا بـ9 قائدات لكل منهما، بينما يضم قطاع رأس المال المخاطر 5 قائدات. كما يشكل قطاع الخدمات المصرفية والمالية 40% من المراكز الـ10 الأولى، وتبرز الباكستانية شايستا آصف والهندية أليشا موبين، بوصفهما قائدتين غير عربيتين ضمن هذه المراكز.

في حين تتصدر الإمارات التصنيف بـ46 سيدة تعمل من داخل الدولة، مما يؤكد دورها كمركز للأعمال في المنطقة. تليها مصر بـ18 سيدة، ثم السعودية بـ9 سيدات ومن بين الجنسيات الأكثر تمثيلًا، تتصدر القائمة 18 قائدة مصرية، تليهن 11 إماراتية، و9 لبنانيات.

مبادرات

وركزت العديد من القائدات المدرجات في القائمة، على إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز المواهب والكفاءات، وتوسيع نطاق الفرص في مجتمعاتهن حيث قادت سوزانا رودريغيز بويرتا، الرئيسة التنفيذية للعمليات في التطبيقات لدول شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى (Oracle) مبادرة "سيدتي" بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، لتزويد 500 سيدة من أعضاء المجلس في الإمارات بمهارات الذكاء الصناعي.

كما قادت لمياء تازي، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لشركة "سوطيما" عقد شراكة في يونيو 2024، مع مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، لتقديم منح دراسية لطلاب الدكتوراه من الأسر ذات الدخل المنخفض.

أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط لعام 2025

1- هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول

الجنسية: إماراتية

2- شيخة خالد البحر

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني

الجنسية: كويتية

3- شايستا آصف الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة

الجنسية: باكستانية

4- وضحة أحمد الخطيب

الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية

الجنسية: كويتية

5- ادانا ناصر الصباح

الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) - كيبكوالجنسية: كويتية

6- رندة الصادق

المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي

الجنسية: أردنية

7- سارة السحيمي

رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية

الجنسية: سعودية

8- طيبة الهاشمي (وافدة إلى المراكز الـ10 الأولى)

الرئيسة التنفيذية في أدنوك البحرية

الجنسية: إماراتية

9- أليشا موبين (وافدة إلى المراكز الـ10 الأولى)

رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية– دول التعاون

الجنسية: هندية

10- سوزان العناني (وافدة إلى المراكز الـ10 الأولى)

المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية

الجنسية: إماراتية