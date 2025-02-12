321.8 مليون درهم أرباح «أغذية» 2024 بنمو 7.4%



أعلنت «أغذية» عن نتائجها المالية الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفعت الإيرادات الصافية 7.7 % على أساس سنوي إلى 4.9 مليارات درهم، مع مساهمات رئيسية من قطاعات الوجبات الخفيفة، والأعمال الزراعية، والمياه والأغذية، وبعد تعديل تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري كان معدل نمو الإيرادات 16.7 % على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 678.8 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً 1.5 % على أساس سنوي، مع هامش ربح 13.8 % (-130 نقطة أساس). وأسهمت كل من «أبو عوف» في مصر، وقطاعات المياه والأغذية والأعمال الزراعية في الإمارات، في تعويض التحديات التشغيلية في أعمال التمور جزئياً.

وارتفع صافي الربح المعلن للمجموعة 7.4 % على أساس سنوي إلى 321.8 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش ربح عند.6.5 %، كما ارتفع صافي الربح المعدل 0.8 % إلى هامش 6.9 % (-61 نقطة أساس). ورغم الأداء القوي للأعمال الأساسية، أثرت التحديات التشغيلية قصيرة الأجل في أعمال التمور على النتائج الإجمالية وبلغت ربحية السهم 0.356 درهم، مسجلة تغيراً 7.9 % على أساس سنوي.

وحقق قطاع المياه والأغذية 7.4 % نمواً في الإيرادات خلال 2024، حيث سجلت أعمال المياه في الإمارات أداءً متميزاً بنمو الإيرادات بنسبة 9.6 % مع حفاظ علامة «العين» على موقعها الريادي في السوق. وقد حقق قطاع المياه والأغذية توسعاً في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بـ137 نقطة أساس وجاء هذا الأداء مدفوعاً بجهود الارتقاء بالعلامات التجارية والتركيز على الابتكارات ذات القيمة المضافة.

وحقق قطاع الأعمال الزراعية نمواً قوياً بنحو 8.6 % في الإيرادات، ما عزز ريادته في سوق الدقيق والأعلاف الحيوانية. يشمل هذا الأداء مساهمة نشاط تجارة القمح. كما أسهمت التحسينات التشغيلية وإطلاق قدرات إضافية وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي في توسيع الهوامش وتعزيز الميزة التنافسية للقطاع.

بناء القدرات

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «تواصل «أغذية» تعزيز مكانتها السوقية من خلال استراتيجية واضحة للتنويع واستثمارات مستهدفة في الابتكار وبناء القدرات. ورغم بعض التحديات التشغيلية التي أثرت على أدائنا هذا العام، فإننا نتخذ خطوات واضحة لمعالجتها وتعزيز الكفاءة. ومع نهجنا المركز، نقوم بتعزيز أسسنا وترسيخ مكانة المجموعة لتحقيق قيمة طويلة الأجل، مؤكدين التزامنا تجاه جميع أصحاب المصلحة وترسيخ ريادتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».

وأضاف آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «تعكس نتائجنا لعام 2024 التزامنا المستمر بالنمو في بيئة سوقية معقدة وديناميكية. ورغم التحديات التشغيلية في أعمال التمور، فقد اتخذنا إجراءات حاسمة لمعالجتها. وعلى نطاق أوسع، تنعكس نتائجنا المميزة من خلال تنوع محفظة «أغذية»، والتي تتشكل في المساهمات البارزة من قطاعات المياه والأغذية، والأعمال الزراعية، ومنصتنا في مصر.

كما يظل التزام وكفاءة فرق عملنا مصدر قوتنا الرئيسي. وبتركيز واضح على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والتميز التشغيلي، نحن واثقون من القرارات الاستراتيجية التي نتخذها لدفع الأعمال قدماً».