«النقد الدولي»: قدرة عالية لاقتصاد الإمارات على تحمّل الصدمات ومواصلة النمو

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات حقق قدرة عالية على تحمل الصدمات العالمية خلال الأعوام الماضية فيما واصل القطاع غير النفطي النمو.

وقال أمس، على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025، إن نسبة النمو بالقطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية وصلت إلى نحو 4.5 % إلى 5.5 % .

مما يعكس التأثر الكبير للقطاع غير النفطي على الاقتصاد الإماراتي، فيما تسهم العائدات النفطية أيضاً في رفع مستويات النمو في دولة الإمارات.

وحول وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة قال جهاد أزعور، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً خلال العام 2025 مع توقعات بتحقيق نسبة نمو ما بين «2-2.5 %» نتيجة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.