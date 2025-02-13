182.7 مليون درهم أرباح «إيه دي إن إتش للتموين» في 2024 بانخفاض 14 %

أعلنت شركة إيه دي أن إتش للتموين بي ال سي عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وسجلت الشركة صافي ربح 182.7 مليون درهم في عام 2024 بتراجع 14%، فيما حققت الشركة إيرادات من العقود مع العملاء بنحو 1.9 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة 36%.

وارتفعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 12% لتصل إلى 443 مليون درهم. بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22.2% على أساس سنوي لتصل إلى 66.5 مليون درهم، مع تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15%.

كما ارتفع صافي الربح بنسبة 20% ليصل إلى 44 مليون درهم، مما يعكس كفاءة الشركة في إدارة سلاسل التوريد وقدراتها التشغيلية والإدارة الاستباقية للعقود.

وأبرمت إيه دي أن إتش للتموين 14 عقداً جديداً في الربع الرابع من 2024، و61 عقداً جديداً على مدار العام، ليصل إجمالي عدد العقود في رصيد الشركة إلى 388 عقداً في عام 2024. وبلغ عدد العملاء الذين تخدمهم الشركة 283 عميلاً حتى 31 ديسمبر 2024.

وواصلت إيه دي أن إتش للتموين في يناير 2025، سعيها لتحقيق النمو غير العضوي من خلال تنفيذ عمليات استحواذ مستهدفة، حيث أعلنت عن استحواذها على 100% من رأس مال شركة فود نيشن لخدمات التموين، وهي شركة يديرها طهاة ومتخصصة في تقديم خدمات التموين للمدارس في الإمارات.

حيث تقدم خدماتها لأكثر من 70.000 طالب في ثلاث إمارات. وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق خدماتها والتوسع في القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل التعليم.

ووافق مجلس إدارة إيه دي أن إتش للتموين على توزيع أرباح موصى بها بقيمة 60 مليون درهم لعام 2024، أي ما يعادل 2.7 فلس للسهم الواحد على أن يتم توزيعها في أبريل 2025، بعد موافقة المساهمين في الجمعية العامة المقرر عقدها في أبريل 2025.

وتعتزم الشركة توزيع أرباح بقيمة 180 مليون درهم على المساهمين عن كامل عام 2025، على أن تصرف بشكل نصف سنوي، حيث سيتم سداد الدفعة الأولى في أكتوبر 2025 والثانية في أبريل 2026 مع مراعاة أداء الشركة وتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.