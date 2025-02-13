8300 زائر لمعرضي «الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات» و«التصميم الداخلي»

اختتم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2025 فعالياتهما، مسجّلين عدداً من الأرقام القياسية. وشهد الحدث حضوراً غير مسبوق، وإبرام العديد من الصفقات، إلى جانب جلسات حوارية معمّقة بمشاركة نخبة من خبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

واستقبل الحدث، الذي انعقد على مدار يومين، أكثر من 8300 زائر، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق. إضافة إلى مشاركة 268 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة، الذين استعرضوا أحدث منتجاتهم وخدماتهم في سوق ما بعد البيع. وستقام الدورة القادمة من المعرضين خلال الفترة بين 4 - 5 فبراير 2026.

وتضمنت قائمة الإعلانات والاتفاقيات البارزة إعلان الاتحاد للطيران الهندسية عن خطتها لمضاعفة إيراداتها من حوالي 270 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 540 مليون دولار بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع قدراتها التشغيلية عبر إضافة مساحات حظائر طائرات جديدة في أبوظبي.

وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو. كما أعلنت ساتاير، إحدى شركات خدمات إيرباص، والاتحاد للطيران الهندسية عن عزمهما إبرام اتفاقية لتطوير حل متكامل لسلسلة توريد خدمات المواد.

مناقشات

واصلت منصة «جو لايف! ثياتر» استضافة جلسات نقاشية خلال اليوم الثاني، حيث بحث قادة القطاع العديد من المواضع التي ترسم ملامح مستقبل القطاع في المنطقة.

وخلال جلسة نقاشية حول توسيع نطاق استخدام وقود الطيران المستدام، قال براين لونغ، المدير الإقليمي لشركة بوينغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُعدّ التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام أمراً ضرورياً، ولكن الأهم هو ضمان استدامته الحقيقية.

التحدي الأكبر يكمن في بناء منظومة متكاملة لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، وضمان اعتماد شركات الطيران لهذا الوقود رغم تكلفته العالية مقارنة بالوقود التقليدي.

تلعب السياسات الفعالة دوراً محورياً في دعم جهود تطوير هذا النوع من الوقود، ودولة الإمارات تمتلك سلسلة قيمة متكاملة تؤهلها للريادة في هذا المجال، والإنجازات التي حققتها حتى الآن تستحق الإشادة، ونحن على ثقة بأنها ستواصل ريادتها في تبني وقود الطيران المستدام على المستوى العالمي».

وفي ظل الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، استعرضت جلسة «مستقبل الصيانة والإصلاح والتجديد في الشرق الأوسط» رؤى قيّمة من نخبة من الخبراء.

كما سلّطت جلسة «مفاهيم المقصورات المستقبلية» الضوء على دور الاستدامة في دفع عجلة الابتكار في تصميم مقصورات الطائرات، حيث ناقش الخبراء حلولاً متطورة للمقاعد والتجهيزات الداخلية.