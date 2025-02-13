«أكواكيمي» تفتتح منشأة لتصنيع المواد الكيميائية في «كيزاد»

أعلنت «أكواكيمي» الشركة الإقليمية لمبيعات وخدمات المواد الكيميائية في منطقة الخليج العربي، عن افتتاح منشأة أكواكيمي جلوبال كيميكالز الحديثة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، وتمتد المنشأة على مساحة 25,804 أمتار مربعة، وتبلغ قيمة الاستثمار الأولي فيها 25 مليون دولار أمريكي.

وتمثل المنشأة الجديدة نقطة تحول مهمة في مسيرة نمو الشركة، وتسهم بشكل مباشر في دعم رؤية «اصنع في الإمارات» الهادفة إلى تعزيز الابتكار المحلي والاستقلال الصناعي، ومرونة سلاسل التوريد.

والجدير بالذكر أن قيمة سوق المواد الكيميائية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 832.97 مليار دولار أمريكي في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,206.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2 % خلال الفترة من 2025 إلى 2032.

ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات البناء والنفط والغاز والسيارات، وتهدف المنشأة الجديدة إلى تلبية الطلب المتزايد على المواد الكيميائية المستخدمة في قطاع النفط والغاز، ولا سيما من أدنوك وغيرها من الشركات الرئيسية في المنطقة.

كما تلبي احتياجات صناعية أخرى مثل الدهان والطلاء ومواد البناء. وتعتمد المنطقة حتى الآن بشكل كبير على استيراد المواد الكيميائية المتخصصة، وهي عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً، لذا تسعى المنشأة الجديدة إلى تقليل الحاجة للاستيراد من خلال توطين الإنتاج، وخفض التكاليف وتقليل أوقات الانتظار.