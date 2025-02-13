دعم من جوجل كلاود لمبادرة «نساء مؤسِّسات في دبي»

أعلنت مبادرة «نساء مؤسِّسات في دبي»، وهي سلسلة فعاليات شهرية تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على رعاية شركة جوجل كلاود، وذلك في إطار التزام الشركة بخلق بيئة داعمة تتيح الفرص لجميع العاملين في قطاع التكنولوجيا، بما يعزز منظومة ريادة الأعمال الحيوية في المنطقة.

وستوفر مبادرة «نساء مؤسِّسات في دبي» التي عقدت فعاليتها الافتتاحية، أمس، في مكتب جوجل كلاود في دبي، منصة مثالية تتيح لرائدات الأعمال الطموحات والمحترفات التواصل والتعلم والنمو.

وتتناول الفعاليات التي تنعقد بشكل شهري، موضوعات مهمة يتم طرحها عبر ورش عمل تفاعلية وجلسات حوار تقام تحت إشراف خبراء ومتخصصين، كما ستقدم قصصاً ملهمة للنساء المؤسسات لأعمال وشركات، بهدف تزويدهن بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح والتفوق في مشهد الأعمال الراهن شديد التنافسية.