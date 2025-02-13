تعاون بين الخدمات المالية العربية وموارد للتمويل لتعزيز الابتكار

أعلنت شركة الخدمات المالية العربية، المزود لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، توسيع نطاق شراكتها المستمرة منذ عقد مع شركة «موارد للتمويل»، العاملة في مجال التمويل الإسلامي.

وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: نتشارك الرؤية في تحقيق تقدم كبير في المشهد المالي من خلال تعزيز تبني التقنيات المبتكرة على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة.

مشيراً إلى أنه ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من تقديم حلولها المتقدمة إلى السوق، والاستفادة من الخبرات المشتركة والبنية التحتية القوية.

فيما أكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«موارد للتمويل» أن هذه الشراكة توفر فرصة قيمة لازدهار التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الوصول السلس إلى البنية التحتية الأساسية للمدفوعات، كما تساعد على تسريع نمو التكنولوجيا المالية، وتقديم حلول متطورة، مما يؤدي إلى زيادة الشمول المالي، وتعزيز سوق تنافسي أكثر.