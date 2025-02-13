تعزيز تسوية المدفوعات النقدية بالدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية

وقّع مصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقاً لتعزيز عمليات تسوية المدفوعات النقدية بالدرهم الإماراتي للصفقات المالية المدرجة في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بمطالبات الهامش والضمانات عبر شبكة المصرف المركزي.

شهد توقيع الاتفاق معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقع الاتفاق سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، وغنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب الاتفاق، سيتم تسوية العمليات النقدية للصفقات، بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبر شبكة المصرف المركزي.

وذلك بما يتوافق تماماً مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الخاصة بخدمات المقاصة المركزية والإيداع المركزي للأوراق المالية.

وسيسهم الاتفاق بتقليل مخاطر التسوية من خلال استخدام شبكة المصرف المركزي، مما يعزز أمان وكفاءة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية السوق الرامية إلى تحديث بنيته التحتية وتقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة.

مما يوفر تجربة تداول مريحة وفعالة لجميع المشاركين في السوق.كما ستتم إدارة عمليات تسوية الهامش والضمانات المتعلقة بها عبر شبكة المصرف المركزي، مما يوفر آلية خصم مباشر وفعالة تسهم في تسريع عمليات التسوية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية دون تأخير.