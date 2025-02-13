«القابضة» و«التمويل الدولية» تدعمان المشاريع بالأسواق الناشئة

أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادي عالمية، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف بحث أفق التعاون الاستراتيجي في مشاريع تنموية مؤثرة في الأسواق الناشئة.

وتعد المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون في استقطاب رأس المال والخبرات اللازمة في مشاريع استثمارية مؤثرة. وبموجب ذلك الإطار، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات رئيسية مع توظيف الخبرات والقدرات المتبادلة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وسيعمل الطرفان على تحديد وتطوير مشاريع تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الحلول الزراعية المبتكرة، وترسيخ البنية التحتية للرعاية الصحية.

وسيركز الطرفان كذلك على تعزيز القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والأغذية من خلال الاستثمار في المبادرات التي تدعم الأمن الغذائي والحلول الزراعية المبتكرة.

إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، للارتقاء بالبحوث الطبية وتقديم الخدمات الصحية. وسيتم كذلك بحث فرص الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك أمن الطاقة واستدامتها، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات والتنمية الحضرية.

وسيسهم تعزيز هذه المجالات في ترسيخ المرونة الاقتصادية في الدول التي تستقطب هذه الاستثمارات، بالإضافة لتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية تلك الدول على المستوى الدولي.