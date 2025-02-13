«الاتحادية للضرائب»: جائزة «تصفير البيروقراطية» حافز لتقديم خدمات أكثر كفاءة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهيئة بفوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى بتحقيق فريق تصفير البيروقراطية بالهيئة المركز الأول في فئة «الأثر على قطاع الأعمال»، يشكّل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل الجاد لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لمساندة قطاع الأعمال وإسعاد المتعاملين.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن تحقيق الفوز بهذه الجائزة القيّمة نتيجة تضافر جهود فريق عمل الهيئة، والسعي المتواصل لتطوير الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار بجميع قطاعات العمل، بما يتماشى مع رؤيتنا لنكون هيئة ضريبية رائدة عالمياً في تحصيل الإيرادات الضريبية وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لدعم الاستدامة المالية. وتم تقليص جهد المتعامل خلال عمليات التسجيل في نظام ضريبة الشركات بنسبة كبيرة.

حيث تمنح جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» لفئة «الأثر على قطاع الأعمال» لأفضل فريق حقق أعلى نتيجة لتصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي عبر إلغاء الأعباء على قطاع الأعمال، ما يساعد في تحفيز النمو للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية وتقليل التكاليف على الشركات.