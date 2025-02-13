تعزيز اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة بالإمارات

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية الرائدة في اعتماد العملات المشفرة، حيث يتوقع أن يحمل عام 2025 نقلة نوعية في مجال اللوائح التنظيمية الخاصة بهذه العملات واعتمادها في مختلف المؤسسات.

وقد استقطبت الدولة أكثر من 30 مليار دولار أمريكي من استثمارات العملات المشفرة في العام الماضي، لتسهم في تشكيل مسار ثورة الأصول الرقمية بشكل فعال.

وباعتبارها واحدة من أفضل 10 دول في اعتماد العملات المشفرة على الصعيد العالمي، أصبحت دولة الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وتقود دولة الإمارات جهود تطوير منظومة آمنة وديناميكية للعملات المشفرة بناءً على العديد من المبادرات المميزة، مثل استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية-البلوك تشين، واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية-البلوك تشين.

وتسعى الدولة إلى رقمنة 50% من المعاملات الحكومية عن طريق تقنية البلوك تشين بحلول 2031، مما يؤكد التزامها الراسخ بدفع عجلة الثورة الرقمية وتطويرها.

وقد أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الدور الرائد لدولة الإمارات على الصعيد الإقليمي، وجعلها نموذجاً يُحتذى به عالمياً في الاعتماد والابتكار في مجال البلوك تشين.

وقد ازداد اعتماد العملات الرقمية في دولة الإمارات متجاوزاً مجرد التكهنات ليندمج في الحياة اليومية، بما يشمل تسهيل شراء الذهب وإجراء الحجوزات الفندقية وتبسيط الصفقات العقارية.

كما يستفيد أصحاب الملاءة المالية العالية من العملات المشفرة لتنويع محافظهم الاستثمارية، مما يضمن لهم التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

وتتميز دولة الإمارات بقدرتها على استقطاب قادة عالميين وإرساء بيئة آمنة ومنظمة لاستثمارات العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على مكانتها المرموقة بوصفها وجهة أساسية للأصول الرقمية.

وعلى الصعيد العالمي، يبرز الوضوح التنظيمي كحجر أساس في مجال العملات المشفرة، حيث دخل أول إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، حيز التنفيذ الكامل في أوروبا في 30 ديسمبر 2024.

وتوفر هذه الخطوة إرشادات واضحة لمزودي خدمات العملات المشفرة. كما تواصل الإمارات دورها الرائد من خلال تقديم اللوائح التنظيمية الحديثة، وزيادة اعتماد المؤسسات لهذه التكنولوجيا بشكل واسع، مما يوفر للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصاً مميزة وغير محدودة.

من ناحية اخرى، يتوقع نمو سوق البلوك تشين في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب مذهل بنسبة 42 % بين عامي 2023 و2030. ويعزى هذا التوسع السريع إلى وضوح التنظيمات، واعتماد المؤسسات للتكنولوجيا، وزيادة الثقة في تقنية البلوك تشين، مما يعزز دور الإمارات كمركز رائد للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.