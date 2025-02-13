«موانئ أبوظبي» تفوز بعقد إدارة مركز جمرك عمّان الماضونة الجديد بالأردن

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، فوزها بعقد يتم بموجبه إدارة وتشغيل مركز جمرك عمّان الماضونة، في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم افتتاح المركز في العاصمة الأردنية عمّان في يونيو الماضي على مساحة 1.3 مليون متر مربع.

ويهدف التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة الجمارك الأردنية إلى دمج التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في تطبيق الحلول والخدمات اللوجستية والجمركية المستقبلية.

ويضم المركز منصات للتفتيش الآلي، ومستودعات ذكية، وتقنيات التحليل التنبؤي، ما يعمل على تمكين الشركات من تخليص بضائعها بشكل أسرع، والاستفادة من حلول التجارة الرقمية السلسة، مع الالتزام بالتدابير الأمنية الصارمة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يأتي هذا التعاون في إطار التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز أنظمة التجارة الإقليمية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

كما يمنح المجموعة الفرصة لدعم رؤية الأردن في أن يصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً، والمساهمة في رفد النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وإننا إذ نتطلع إلى إنجاح هذا المشروع المهم بالتعاون مع شركائنا في دائرة الجمارك الأردنية.

فإن توظيف أحدث التقنيات في المجال سيمكّن مركز جمرك عمّان الماضونة من المساهمة في رفد النمو الاقتصادي في المملكة، وفتح المجال لفرص جديدة وواعدة للشركات لتعزيز تجارتها، وترسيخ مكانة الشرق الأوسط حلقة ربط رئيسة في سلاسل التوريد العالمية». وقال لواء جمارك أحمد العكاليك، المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية:

«يأتي التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي بناء على قرار الإحالة الصادر عن دائرة العطاءات الحكومية، والذي يهدف إلى تطوير إجراءات العمل الجمركي في المركز والعمل على تسهيل الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد ويحسن بيئة الاستثمار من خلال ما ستقوم به مجموعة موانئ أبوظبي من عمليات تطويرية مساندة للعمل الجمركي في المركز، بحسب العطاء المذكور».