أسعار قياسية بمزاد دبي للقهوة والكيلو بـ 10000 دولار

سجل مزاد دبي للقهوة الفاخرة، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات معرض عالم القهوة 2025 دبي، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أسعاراً قياسية.

حيث تم عرض 16 مجموعة من أندر وأفخر حبوب البن قدمها 11 منتجاً مختلفاً من تسع دول من بينها 11 مجموعة من قهوة الجيشا شملت 6 أنواع مختلفة من القهوة، ما جعل المزاد عرضاً عالمياً لأفضل منتجي القهوة في العالم.

وحققت قهوة الجيشا الطبيعية من مزرعة «فينكا صوفيا» في بنما أعلى سعر، حيث بيع الكيلوجرام منها بسعر 10.020 دولاراً، بينما وصل سعر الكيلوجرام من نوع آخر من نفس المزرعة إلى 8614 دولاراً.

في حين تم بيع صنف من مزارع «فينكا لا مولا» مقابل 2620 دولاراً للكيلو، ووصل سعر الكيلوجرام من قهوة «أوما ناتشورال» من إثيوبيا إلى 1100 دولار، ما يعد رقماً قياسياً جديداً للقهوة الإثيوبية.

كما حقق سعر الكيلوجرام من المجموعة من صنف «كونا SL34» من هاواي رقماً قياسياً جديداً للقهوة الأمريكية، وبيع بسعر 950 دولاراً للكيلو في ارتفاع بلغ 8 أضعاف عن أعلى سعر سابق دفع لقهوة كونا.

وتعد قهوة الجيشا واحدة من أندر وأغلى أنواع القهوة في العالم، وتُعرف بمذاقها الفريد وجودتها العالية، وتعود أصولها إلى إثيوبيا وتحديداً إلى قرية جيشا التي سُمّيت باسمها لكنها نُقلت في الستينيات إلى بنما.

حيث زُرعت في مزارع عالية الارتفاع، كما أصبحت حبوب «لا ياما» من المنتج «لوس رودريجيز» أغلى قهوة بوليفية يتم بيعها على الإطلاق، بسعر 350 دولاراً لكل كيلوجرام.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المركز نجح من خلال هذه المنصة في تعزيز آلية اكتشاف الأسعار في سوق القهوة المختصة وجمع منتجي القهوة وتجارها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المركز في رسم ملامح مستقبل واحدة من أكثر السلع تداولاً على مستوى العالم.

وأكد خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»، أن المزاد الأول للقهوة في دبي الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة عزز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي لتجارة القهوة من خلال جمع المنتجين والتجار وعشاق القهوة من جميع أنحاء العالم.

مشيراً إلى أن المزاد لم يبرز فقط الطلب المتزايد على حبوب القهوة الفاخرة والنادرة، بل أكد أيضاً الالتزام بدفع عجلة النمو والتميز في هذه الصناعة عبر إقامة مثل هذه الفعاليات المميزة.

يذكر أن القهوة المختصة تصنف على أنها القهوة التي تحصل على 80 نقطة أو أكثر وفقاً لمقياس من 100 نقطة يُستخدم في استمارة التذوق الخاصة بجمعية القهوة المختصة، وقد حصلت جميع الدفعات التي عُرضت في المزاد على 92 نقطة أو أكثر.

وحققت النسخة الرابعة من المعرض التي اختمت مساء أمس أرقامًا قياسية جديدة في أعداد الزوّار الذين تجاوز عددهم 17,000 زائر تجاري من 78 دولة بزيادة بنحو 30% عن 2024 .

وشارك بالحدث الذي استمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1980 شركة وعلامة تجارية مشاركة، بما في ذلك 131 شركة جديدة.