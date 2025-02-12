سامسونج تطلق سلسلة جلاكسي إس 25 في الإمارات

كشفت سامسونج جلف للإلكترونيات عن إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S25 في دولة الإمارات، والتي تتضمن Galaxy S25 Ultra و+Galaxy S25 وGalaxy S25.

وأطلقت سامسونج جلف للإلكترونيات سلسلة Galaxy S25 خلال حفل ضخم في دبي، حيث سلطت الضوء على أحدث ابتكاراتها في عالم التكنولوجيا من خلال سلسلة من التجارب التفاعلية. واستعرضت إدارة سامسونج الميزات الجديدة في الأجهزة، واحتفلت بالمواهب التي تحتضنها المنطقة والتي ترتقي بحدود الإبداع إلى آفاق جديدة مع Galaxy AI.

وترتقي هواتف سامسونج الرائدة الجديدة بإمكانات Galaxy AI إلى مستوى غير مسبوق بفضل القدرات المتطورة لمعالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، مع تعزيز تجربة التصوير عبر محرك ProVisual من الجيل الجديد، وتقديم أداء استثنائي مدعوم بمعالج Snapdragon® 8 Elite for Galaxy من Qualcomm.

وقال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: «تعكس أعظم الابتكارات تطلعات مستخدميها، ولهذا حرصنا على تعزيز إمكانات Galaxy AI لتمكين الجميع من التفاعل مع أجهزتهم بأسلوب أكثر سلاسة وطبيعية. وتأتي سلسلة Galaxy S25 لتفتح المجال أمام نظام تشغيل للهواتف قائم على الذكاء الاصطناعي، وتُحدث تحولاً جوهرياً في طريقة استخدامنا للتقنية وأسلوب حياتنا بالكامل».

ومن جهته، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات: «تجسد سلسلة هواتف Galaxy S25 سعي سامسونج المستمر للابتكار، حيث أطلقت مرحلة جديدة يتكامل فيها الذكاء الاصطناعي مع تجارب الهواتف المحمولة اليومية بكل سلاسة. وبإلهام من الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمنا سلسلة هواتف تعمل على تحسين التواصل والقدرات الإبداعية، وتزود المستخدمين بتفاعلات أذكى وأكثر بداهة وطبيعية. وتدمج السلسلة تقنيات رائدة ونهجاً يوازن بين الاستدامة والأمان، لترسي معياراً جديداً لأجهزة محمولة صُممت مع الأخذ بعين الاعتبار كلاً من المستخدم والبيئة».

إمكانات

ويتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي المزوّدين بإمكانات متعددة الوسائط لهواتف Galaxy S25 فهم النصوص والكلام والصور ومقاطع الفيديو، ما يضمن تفاعلات طبيعية وسلسة. ومع التحديثات الأخيرة على خدمة Circle to Search وAI Select، بات من الممكن إجراء عمليات بحث فعّالة مع اقتراحات مدروسة للخطوات التالية. ولا حاجة بعد الآن للتنقل بين التطبيقات لمشاركة ملف GIF أو حفظ تفاصيل حدث معين.

وعند الضغط على الزر الجانبي لتنشيط ميزة Gemini، يتاح القيام بإجراءات متعددة عبر تطبيقات سامسونج وGoogle، أو في التطبيقات الخارجية مثل Spotify وWhatsApp. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة العثور على جدول مباريات فريقك الرياضي المفضل وإضافته إلى تقويمك باستخدام أمر صوتي واحد.

وتُعزز هذه التفاعلات البديهية من خلال التوسعات في أدوات Galaxy AI الشهيرة التي تركز على التواصل والإنتاجية والإبداع. ويتيح Galaxy S25 تنظيم المكالمات بفضل ميزة تفريغ النصوص والتلخيص المدمجة في الجهاز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن تفعيل ميزات Writing Assist مثل الترجمة في أي نصوص ظاهرة على الشاشة. وتفتح خاصية Drawing Assist آفاقاً جديدة لإحياء الأفكار من خلال مزيج من أوامر توليد الرسوم والنصوص والصور.

الكاميرا

وتقدم سلسلة Galaxy S25 تجربة تصوير فائقة التفاصيل في جميع الظروف، ما يضع معياراً جديداً للتصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة. وتتميز السلسلة بمستشعر كاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل، والذي يمثل ترقية كبيرة من 12 ميجابكسل السابقة، كما يتيح التقاط تفاصيل دقيقة تصل إلى أربع مرات أكثر في التصوير الماكرو.