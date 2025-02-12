«أنكس للتطوير» تضع حجر الأساس لـ«إيفورا ريزيدنسز» في الفرجان

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «إيفورا ريزيدنسز»، وذلك بعد شهرين فقط من الكشف عن هذا المشروع السكني المتميز، وذلك في أعقاب النجاح الكبير، الذي حققه المشروع، حيث تم بيع 80 % من الوحدات خلال 60 يوماً فقط من إطلاقه.

ونظمت «أنكس للتطوير» حفل تدشين رسمي لوضع حجر الأساس، تزامناً مع توقيعها اتفاقية مع شركة عدنان للمقاولات، التي ستتولى تنفيذ أعمال الإنشاءات، لضمان إنجاز المشروع، وفق أعلى معايير الجودة، وفي الإطار الزمني المحدد، ومن المقرر أن يكتمل البناء بحلول الربع الثالث من عام 2026.

وأكد ساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة «أنكس القابضة»، أن وضع حجر الأساس لمشروع «إيفورا ريزيدنسز» يعكس التزام الشركة الراسخ بتقديم مشاريع عقارية متميزة، تلبي تطلعات العملاء، مشيراً إلى أن المسيرة التي بدأتها المجموعة في قطاع العقارات من خلال «أنكس للتطوير» تشهد تقدماً ملموساً، لا سيما مع دخول مشروعهم الثاني حيز التنفيذ، خلال فترة وجيزة.

وقد شهد حفل التدشين حضور شخصيات بارزة من شركة «عدنان للمقاولات»، في مقدمتهم أيوب إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، وأيمن حمدي قادر، المدير التنفيذي، ومحمد النجار، مدير العمليات، إلى جانب سانبال والفريق المتميز لشركة «أنكس للتطوير».

من جانبه، قال رافي بهيراني، المدير العام لشركة «أنكس للتطوير»، إن حفل التدشين يمثل انطلاقة فعلية لأعمال البناء في مشروع «إيفورا ريزيدنسز»، ويعكس التزام الشركة بتحقيق رؤيتها التطويرية، مشدداً على أن طموح الشركة لا يقتصر على تشييد مبنى سكني متميز فحسب، بل يمتد إلى إنشاء مجتمع متكامل، يوفر بيئة راقية وشمولية، تعزز التواصل والنمو والازدهار للعائلات والشركات والمؤسسات المحلية.

ويعكس التصميم المعماري للمشروع رؤية حديثة، توفر بيئة سكنية هادئة وسط أجواء راقية، حيث يتألف من 10 طوابق مجهزة بالكامل، تضم 77 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم.