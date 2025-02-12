أرباح «سبينس» ترتفع 13.9% إلى 290 مليوناً.. والإيرادات 3.2 مليارات

أعلنت سبينس عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وحققت الإيرادات السنوية مستوى قياسياً بلغ 3.2 مليارات درهم، بزيادة 12.3% على أساس سنوي، ويعزى هذا النمو إلى عوامل عدة منها افتتاح متاجر جديدة، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وارتفاع معدل التجارة الإلكترونية.

كما شهدت الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً ملحوظاً بنسبة 26.2% لتصل إلى 323 مليون درهم، وارتفع صافي الربح للعام بنسبة بلغت 13.9% ليصل إلى 290 مليون درهم، على الرغم من فرض ضريبة الشركات. ويؤكد ذلك كفاءة سبينس الرائدة في القطاع وقدرتها على تحقيق هوامش ربح متميزة.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «لقد كان عام 2024 عاماً مميزاً بكل المقاييس، حيث واصلنا فيه تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح، وحققنا بفضل ذلك نتائج مالية قوية على نحو استثنائي. وعقب إدراجنا الناجح في سوق دبي المالي، حققنا نمواً قوياً في الإيرادات، مدفوعاً بزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل وتعزيز حضورنا في كل من الإمارات والسعودية. ويأتي افتتاح متاجر جديدة في مواقع استراتيجية، مثل دبي والرياض، كجزء من استراتيجيتنا للنمو الإقليمي. ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الأكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية».

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نهائية قدرها 100.8 مليون درهم، وهو ما يمثل 2.80 فلس للسهم الواحد و70% من أرباح العام. ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وبإضافة الأرباح المؤقتة التي تم توزيعها خلال الربع الثالث والبالغة 102.6 مليون درهم، يصل إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين عن السنة المالية 2024 إلى 203.4 ملايين درهم.