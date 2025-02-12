392 مليون درهم أرباح «إمستيل» في العام 2024

أعلنت مجموعة «إمستيل»، عن نتائجها المالية الأولية (غير المدققة) للعام المالي 2024. وتعكس هذه النتائج قدرة المجموعة على تحقيق أداء إيجابي من خلال التكيف مع تحديات السوق.

حافظت «إمستيل» خلال عام 2024 على حجم إنتاج الحديد عند مستويات مماثلة لعام 2023، بينما بلغت إيراداتها 8.3 مليارات درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بـ8.9 مليارات درهم في العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى التقلبات في أسعار الحديد العالمية، واحتدام المنافسة، وتغير أنماط الطلب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها الأسواق الرئيسية.

وتأثرت هوامش الربحية بزيادة الصادرات الصينية من الحديد منخفض التكلفة، ما فرض ضغوطاً مباشرة وغير مباشرة على الأسعار في الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة. على الرغم من بيئة السوق الصعبة، حققت «إمستيل» خلال عام 2024 أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 432 مليون درهم، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 392 مليون درهم. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية، محققة صافي توليد نقدي إيجابي بقيمة 401 مليون درهم، ما أدى إلى ميزانية عمومية خالية من صافي الديون. وقد تم دعم صافي الربح من خلال عكس مخصصات انخفاض القيمة التي كانت قد اتخذت أثناء جائحة كوفيد، وبلغ التأثير الإيجابي الصافي لهذه المخصصات 189 مليون درهم.

سجلت «إمستيل» خلال عام 2024 أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 892 مليون درهم، بهامش 10.9% مقارنة بـ 14.2% في عام 2023. واستفادت المجموعة من تحسن ملحوظ في أدائها خلال الربع الرابع من العام، حيث بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 247 مليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 81% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

سجلت شركة «حديد الإمارات» التابعة للمجموعة إيرادات إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم خلال عام 2024، محققة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 680 مليون درهم. وقد تأثر أداء «حديد الإمارات» بالمتغيرات العالمية غير المواتية.

حققت شركة «أسمنت الإمارات» التابعة للمجموعة إيرادات بلغت 0.8 مليار درهم خلال عام 2024، مع أرباح محققة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 212 مليون درهم. وتم تسجيل وحدة أعمال الأنابيب وغيرها كأصول معدة للبيع بسبب عملية التخارج الجارية، وقد حققت هذه الوحدة إيرادات بقيمة 156 مليون درهم في عام 2024.

بنهاية عام 2024، واصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي القوي، حيث ارتفع إجمالي السيولة النقدية إلى 823 مليون درهم، مقارنة بـ 426 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إمستيل»: «شكل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة إمستيل، حيث شهد تطور هويتنا المؤسسية ووحدات أعمالنا الرئيسية. وقد أثبت فريقنا كفاءة عالية في التكيف والتركيز، الأمر الذي مكننا من تقديم حلول وخدمات مبتكرة، وتعزيز قدرتنا على خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية. وتعكس هذه الجهود التزامنا بقيادة القطاع نحو مستقبل أكثر استدامة، مع ترسيخ مكانتنا كأكبر شركة مصنعة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات».

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «بالنظر إلى المستقبل، نتطلع لترسيخ دورنا في دفع عجلة الابتكار المستدام، ووضع الأسس لإنشاء مركز رائد للحديد منخفض الكربون، مستندين إلى شراكات استراتيجية تعزز رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة وكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم قطاع البناء المتنامي في دولة الإمارات، مع المشاريع المخطط لها بقيمة 772 مليار دولار، في دعم استراتيجيتنا للنمو. ومع وجود 52% من المشاريع في مراحل التخطيط أو التصميم أو المناقصة، يتوقع أن يستمر قطاع الإنشاءات في الدولة في تحفيز الطلب على حلول الصلب ومواد البناء المستدامة، مما يعزز دورنا في التقدم الاقتصادي والتنموي للدولة».